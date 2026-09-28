2026. szeptember 28. hétfő Vencel
13 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jeruzsálem, Izrael - 2015. október 11: A Jeruzsálemi Szent Sír-templomban lévő apró kopt kápolna falára festett bibliai jelenet, melyen Krisztus szamáron lovagolva lép be Jeruzsálembe, valamint a Szűzanya és a gyermek jelenete.
Kvíz

Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 17:57

A Katolikus Egyházban a Szentírás vasárnapját minden évben szeptember utolsó vasárnapján, vagy a szeptember 30-i Szent Jeromos-ünnephez legközelebbi vasárnapon ünneplik. 2026-ban szeptember 27-re esett a Szentírás vasárnapja. A mai kvíz során ebből az alkalomból a Biblia ismert alakjainak történetét idézzük fel. Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői? Tedd próbára, mennyire emlékszel, ki kicsoda a Bibliában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!

1/10 kérdés
Ki volt Ádám és Éva első fia, aki irigységből megölte testvérét, Ábelt?
Énok
Matuzsálem
Káin
Sét
2/10 kérdés
Melyik állat szólalt meg, hogy figyelmeztesse Bálám prófétát a helytelen útjára?
teve
oroszlán
szamár
bárány
3/10 kérdés
Melyik prófétát választotta ki Isten, hogy vezesse ki az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból?
Dániel
Sámuel
Mózes
Illés
4/10 kérdés
Ki volt az az erős ember, akinek a hajában rejlett az ereje, és Delila elárulta őt?
Ábrahám
Sámson
Noé
Gedeon
5/10 kérdés
Ki volt az a pásztorfiú, aki legyőzte Góliátot, majd később Izrael nagy királya lett?
Jósiás
Salamon
Dávid
Saul
6/10 kérdés
Melyik ótestamentumi kispróféta menekül Isten rábízott feladata elöl, és tölt emiatt három napot és éjjel egy nagy hal belsejében?
Zakariás
Habakuk
Jónás
Mikeás
7/10 kérdés
Melyik angyal látogatta meg Máriát, hogy hírül adja neki Jézus születését?
Uriel
Gábriel
Rafael
Mihály
8/10 kérdés
Ki volt az a 12 tanítvány közül, aki elárulta Jézust?
Jakab
Tamás
Simon
iskarióti Júdás
9/10 kérdés
Ki volt az az apostol, aki a damaszkuszi úton tért meg, miután megjelent neki Jézus?
Péter
Tamás
Pál
András
10/10 kérdés
Kihez köti az egyházi hagyomány a jelenések könyvének megírását?
Sámuel
János apostol
Ezékiel
Jeremiás

Tetszett ez a kvíz? Töltsd ki ezt a kérdéssort is:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
EZ IS ÉRDEKELHET
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Húsvéti kvízünkben 10 gyors kérdés vár Jézus életéről és haláláról. Mennyire ismered a történelem egyik leghíresebb alakját?
Címlapkép: Getty Images
#teszt #egyház #tudás #kereszténység #katolikus #katolikus egyház #vallás #kvíz #könyvek #irodalmi kvíz #könyves kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:05
18:46
18:32
18:21
18:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 27.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
2026. szeptember 28.
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
2026. szeptember 28.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2026. szeptember 28.
Atyaég, mit tesz a fiatalok agyával a telefonos fizetés: fájdalmas dolgot azonosítottak svéd és holland kutatók
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 28. hétfő
Vencel
40. hét
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
1 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
3
3 hónapja
Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
5
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 19:05
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 17:31
Megütötték az OTP-t, miközben történelmi lépést tett az Nvidia – Mi történik a tőzsdéken?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 28. 18:33
Ezért tűnt el közel 250 millió köbméter víz a Balatonból: itt az igazság