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A Katolikus Egyházban a Szentírás vasárnapját minden évben szeptember utolsó vasárnapján, vagy a szeptember 30-i Szent Jeromos-ünnephez legközelebbi vasárnapon ünneplik. 2026-ban szeptember 27-re esett a Szentírás vasárnapja. A mai kvíz során ebből az alkalomból a Biblia ismert alakjainak történetét idézzük fel. Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői? Tedd próbára, mennyire emlékszel, ki kicsoda a Bibliában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket! 1/10 kérdés Ki volt Ádám és Éva első fia, aki irigységből megölte testvérét, Ábelt? Énok Matuzsálem Káin Sét Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik állat szólalt meg, hogy figyelmeztesse Bálám prófétát a helytelen útjára? teve oroszlán szamár bárány Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik prófétát választotta ki Isten, hogy vezesse ki az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból? Dániel Sámuel Mózes Illés Következő kérdés 4/10 kérdés Ki volt az az erős ember, akinek a hajában rejlett az ereje, és Delila elárulta őt? Ábrahám Sámson Noé Gedeon Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az a pásztorfiú, aki legyőzte Góliátot, majd később Izrael nagy királya lett? Jósiás Salamon Dávid Saul Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ótestamentumi kispróféta menekül Isten rábízott feladata elöl, és tölt emiatt három napot és éjjel egy nagy hal belsejében? Zakariás Habakuk Jónás Mikeás Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik angyal látogatta meg Máriát, hogy hírül adja neki Jézus születését? Uriel Gábriel Rafael Mihály Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt az a 12 tanítvány közül, aki elárulta Jézust? Jakab Tamás Simon iskarióti Júdás Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt az az apostol, aki a damaszkuszi úton tért meg, miután megjelent neki Jézus? Péter Tamás Pál András Következő kérdés 10/10 kérdés Kihez köti az egyházi hagyomány a jelenések könyvének megírását? Sámuel János apostol Ezékiel Jeremiás Eredmények Tetszett ez a kvíz? Töltsd ki ezt a kérdéssort is: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából! Húsvéti kvízünkben 10 gyors kérdés vár Jézus életéről és haláláról. Mennyire ismered a történelem egyik leghíresebb alakját?

Címlapkép: Getty Images

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