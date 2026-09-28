Intenzív manőverek közben teszteli az amerikai légierő azt az F-22A Raptor vadászgépet, amelyet új, csökkentett észlelhetőségű szenzorkonténerekkel szereltek fel.
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
A Katolikus Egyházban a Szentírás vasárnapját minden évben szeptember utolsó vasárnapján, vagy a szeptember 30-i Szent Jeromos-ünnephez legközelebbi vasárnapon ünneplik. 2026-ban szeptember 27-re esett a Szentírás vasárnapja. A mai kvíz során ebből az alkalomból a Biblia ismert alakjainak történetét idézzük fel. Te emlékszel még hogy hívták a prófétákat és apostolokat, vagy angyalokat? Kik voltak a Biblia könyveinek szerzői? Tedd próbára, mennyire emlékszel, ki kicsoda a Bibliában.
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
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