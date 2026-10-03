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Otthon

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?

Pénzcentrum
2026. október 3. 09:25

Hamarosan itt az őszi óraátállítás ideje, amikor hajnali 3 órakor hajnali 2 órára tekerhetjük vissza a mutatókat. Az óraátállítás 2026 őszén október 25-én, vasárnap les. A gyerekek átállását megkönnyíti, hogy az őszi óraátállítás 2026-ban is az őszi szünet idejére esik. Mutatjuk, mit kell tudni az óraátállítás kapcsán, milyen változásokat hoz.

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Egy hét múlva ismét át kell állítani az óráinkat, itt az őszi óraátállítás ideje 2026-ban. Az óraátállítás október 25-én esedékes: vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órákat, ezzel átállunk a téli időszámításra. Valószínű kevesen maradnak fent, csak azért, hogy átállítsák az órákat: az időpontot azért hajnalra esik, hogy a lehető legkevesebb gondot okozza az óraátállítás a menetrendekben, nyitvatartásban.

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Ahogy a korábbi években 2026-ban is átállítunk a téli időszámítás rendszerére a nyári időszámításról, amit sokan úgy szoktak lefordítani maguknak: "egy órával többet alhatunk". A nyári időszámítás bevezetése Magyarországon a 20. század elején merült fel és először az első világháború alatt valósult meg. Később mégis eltörölték, a második világháborút követően pedig visszavezették. 1958-tól ismét szünetelt az órák állítgatása, amíg 1980-tól vissza nem hozták ezt a rendszer. Végül 1996-ban született közös európai megállapodás az óraátállításról, így jelenlegi formájában (március és október végén történő átállással) csaknem 30 éve használjuk a nyári időszámítást. 

Jöhet az óraátállítás eltörlése?

Az óraátállítás eltörlése gyakorlatilag azóta folyamatosan téma sok országban, amióta bevezették. Oroszország például már 2011-ben eltörölte az óraátállítást és állandó nyári időszámítást vezetett be. 2014-ben erről visszatértek a téli időszámításra.Törökország 2016-tól a nyári időszámítást alkalmazza, Irán pedig 2022-től a téli időszámítást.

Az óraátállítás eltörlése már hosszú ideje napirenden van az EU-ban is: még 2018-ban indítottak konzultációt, amelynek keretében megkérdezték az EU lakosságát, mi a véleményük az óraátállításról. A válaszadók többsége az óraátállítás eltörlését támogatta, köztük is a magyarok körében volt az egyik legmagasabb az időszámítás-váltásokat ellenzők tábora. Ez alapján az Európai Parlament már 2018-ban javaslatot tett a kivezetésre, de a tagállamok között továbbra sincs egyetértés arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást kellene véglegessé tenni.

Eredetileg az uniós tagállamok 2021-ig kaptak időt, hogy döntsenek róla, téli vagy nyári időszámítást fognak-e használni a jövőben, ha eltörölték az óraátállítást, viszont a pandémia alatt ezt a határidőt kitolták 2024-ig. Időközben az orosz-ukrán háború miatt tovább halasztották, hogy ismét napirendre tűzzék a kérdést.

Voltak olyan hírek, miszerint leghamarabb akkor születhet döntés, ha a magyarok átadták a soros elnökséget a lengyeleknek. Ez megtörtént 2025 januárjában, azonban az óraátállítás eltörlése továbbra sincs napirenden. Annyit tudunk tehát, hogy az óraátállítás eltörlése egyelőre lezáratlan kérdés, ezért 2026-ban még át kell állítani az órákat.

 

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Csillagászati ősz és téli időszámítás

Az óraátállítás és így a téli időszámítás kezdete nem esik egybe a csillagászati ősszel, ami 2025-ben szeptember 22-én, hétfőn este kezdődik - ekkor van ugyanis az őszi nap-éj egyenlőség (egész pontosan 20:19 perckor). A 2025-ös csillagászati tél december 21-én kezdődik a téli napfordulóval, a csillagászati tavasz pedig 2026. március 26-án fog bekövetkezni.

Mikor lesz az óraátállítás 2025 őszén?

Október 26-án vasárnap lesz 2025-ben az őszi óraátállítás, amikor hajnali 3-kor visszatekerjük az órákat 2-re. (A tavaszi óraátállítás 2025-ben március 30-án volt - ekkor hajnali 2 óráról 3 órára állítottuk át az órát.) Az őszi óraátállítás szerencsére idén egybeesik az iskolai őszi szünettel, ami a 2025/26-os tanév rendje szerint október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart. Így legalább a gyerekeknek könnyebb lesz az átállás, nem úgy mint tavasszal.

Hiába "nyerünk egy órát", az átállás ettől még nem lesz könnyű. Míg egyesek gond nélkül alkalmazkodnak a téli időszámításhoz, másoknak több nap, vagy akár több hét is szükséges lehet az átálláshoz. Fáradékonyság, koncentrációzavar, alvászavar, fejfájás jelentkezhet. Érdemes az apróbb kellemetlenségekre is felkészülni: egy ideig biztosan más időpontban lesz az ember álmos, vagy éhes, mint amit mutat az óra. Az óraátállítást követő egy hétben érdemes ezért jobban odafigyelni a fizikai szükségletekre.

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2026. őszi munkaidőnaptár és fontos dátumok

Idén nem tartogat áthelyezett pihenőnapokat az ősz, sőt már decemberben sem lesz "ledolgozós szombat", mert a szenteste 2026-tól munkaszüneti nappá válik

  • október 23-a, péntek, nemzeti ünnep, munkaszüneti nap, az őszi szünet kezdete a köznevelésben
  • október 25-e, vasárnap, az óraátállítás napja
  • október 31-e a reformáció napja, szombati pihenőnap
  • november 1-je, mindenszentek napja, ünnepnap (idén vasárnapra esik, így nem jelent plusz munkaszüneti napot, viszont zárva lehetnek boltok, intézmények)
  • november 2-a, halottak napja, hétfő, nem munkaszüneti nap, egyben az őszi szünet vége
  • november 29-e, advent első vasárnapja
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Címlapkép: Getty Images
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