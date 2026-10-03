Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?

Hamarosan itt az őszi óraátállítás ideje, amikor hajnali 3 órakor hajnali 2 órára tekerhetjük vissza a mutatókat. Az óraátállítás 2026 őszén október 25-én, vasárnap les. A gyerekek átállását megkönnyíti, hogy az őszi óraátállítás 2026-ban is az őszi szünet idejére esik. Mutatjuk, mit kell tudni az óraátállítás kapcsán, milyen változásokat hoz.

Egy hét múlva ismét át kell állítani az óráinkat, itt az őszi óraátállítás ideje 2026-ban. Az óraátállítás október 25-én esedékes: vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órákat, ezzel átállunk a téli időszámításra. Valószínű kevesen maradnak fent, csak azért, hogy átállítsák az órákat: az időpontot azért hajnalra esik, hogy a lehető legkevesebb gondot okozza az óraátállítás a menetrendekben, nyitvatartásban.

Ahogy a korábbi években 2026-ban is átállítunk a téli időszámítás rendszerére a nyári időszámításról, amit sokan úgy szoktak lefordítani maguknak: "egy órával többet alhatunk". A nyári időszámítás bevezetése Magyarországon a 20. század elején merült fel és először az első világháború alatt valósult meg. Később mégis eltörölték, a második világháborút követően pedig visszavezették. 1958-tól ismét szünetelt az órák állítgatása, amíg 1980-tól vissza nem hozták ezt a rendszer. Végül 1996-ban született közös európai megállapodás az óraátállításról, így jelenlegi formájában (március és október végén történő átállással) csaknem 30 éve használjuk a nyári időszámítást.

Jöhet az óraátállítás eltörlése?

Az óraátállítás eltörlése gyakorlatilag azóta folyamatosan téma sok országban, amióta bevezették. Oroszország például már 2011-ben eltörölte az óraátállítást és állandó nyári időszámítást vezetett be. 2014-ben erről visszatértek a téli időszámításra.Törökország 2016-tól a nyári időszámítást alkalmazza, Irán pedig 2022-től a téli időszámítást.

Az óraátállítás eltörlése már hosszú ideje napirenden van az EU-ban is: még 2018-ban indítottak konzultációt, amelynek keretében megkérdezték az EU lakosságát, mi a véleményük az óraátállításról. A válaszadók többsége az óraátállítás eltörlését támogatta, köztük is a magyarok körében volt az egyik legmagasabb az időszámítás-váltásokat ellenzők tábora. Ez alapján az Európai Parlament már 2018-ban javaslatot tett a kivezetésre, de a tagállamok között továbbra sincs egyetértés arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást kellene véglegessé tenni.

Eredetileg az uniós tagállamok 2021-ig kaptak időt, hogy döntsenek róla, téli vagy nyári időszámítást fognak-e használni a jövőben, ha eltörölték az óraátállítást, viszont a pandémia alatt ezt a határidőt kitolták 2024-ig. Időközben az orosz-ukrán háború miatt tovább halasztották, hogy ismét napirendre tűzzék a kérdést.

Voltak olyan hírek, miszerint leghamarabb akkor születhet döntés, ha a magyarok átadták a soros elnökséget a lengyeleknek. Ez megtörtént 2025 januárjában, azonban az óraátállítás eltörlése továbbra sincs napirenden. Annyit tudunk tehát, hogy az óraátállítás eltörlése egyelőre lezáratlan kérdés, ezért 2026-ban még át kell állítani az órákat.

Csillagászati ősz és téli időszámítás

Az óraátállítás és így a téli időszámítás kezdete nem esik egybe a csillagászati ősszel, ami 2025-ben szeptember 22-én, hétfőn este kezdődik - ekkor van ugyanis az őszi nap-éj egyenlőség (egész pontosan 20:19 perckor). A 2025-ös csillagászati tél december 21-én kezdődik a téli napfordulóval, a csillagászati tavasz pedig 2026. március 26-án fog bekövetkezni.

Mikor lesz az óraátállítás 2025 őszén?

Október 26-án vasárnap lesz 2025-ben az őszi óraátállítás, amikor hajnali 3-kor visszatekerjük az órákat 2-re. (A tavaszi óraátállítás 2025-ben március 30-án volt - ekkor hajnali 2 óráról 3 órára állítottuk át az órát.) Az őszi óraátállítás szerencsére idén egybeesik az iskolai őszi szünettel, ami a 2025/26-os tanév rendje szerint október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart. Így legalább a gyerekeknek könnyebb lesz az átállás, nem úgy mint tavasszal.

Hiába "nyerünk egy órát", az átállás ettől még nem lesz könnyű. Míg egyesek gond nélkül alkalmazkodnak a téli időszámításhoz, másoknak több nap, vagy akár több hét is szükséges lehet az átálláshoz. Fáradékonyság, koncentrációzavar, alvászavar, fejfájás jelentkezhet. Érdemes az apróbb kellemetlenségekre is felkészülni: egy ideig biztosan más időpontban lesz az ember álmos, vagy éhes, mint amit mutat az óra. Az óraátállítást követő egy hétben érdemes ezért jobban odafigyelni a fizikai szükségletekre.

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