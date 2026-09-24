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Börtönbe mehet Herczeg Zoltán? Fellebbezett az ügyészség a drogkereskedelmi ügyében
Súlyosbítást és letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Herczeg Zoltánra a 2022-ben indult, drogkereskedelem gyanúja miatti ügyében. A divattervező a közösségi oldalán reagált a fellebbezésre, aránytalannak tartva a vádhatóság lépését, és ismételten számonkérte azt a 22 millió forintot, amelyet állítása szerint a házkutatás során elvittek tőle, írta a 24.hu.
Herczeg Zoltánt még négy évvel ezelőtt, 2022 októberében tartóztatták le. Ezt követően fél évet töltött letartóztatásban, majd négy hónapig bűnügyi felügyelet alatt állt. A tavaly októberi elsőfokú ítélet után a napokban kapta kézhez az ügyészség fellebbezését. A hatóság indítványa szerint az eddig kiszabott büntetés nem bír kellő elrettentő erővel, ezért letöltendő szabadságvesztést tartanak indokoltnak.
A divattervező a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta a döntést, mivel úgy véli, az eddig elszenvedett szankciók már elérték a céljukat. Posztjában ironikusan jegyezte meg, hogy a még idén februárban kelt ügyészségi irat csak most, a születésnapjára jutott el hozzá. Gúnyosan hozzátette, hogy a másodfokú tárgyalásra jövő februárig, azaz 2027 elejéig kell várnia, de az eddigi türelme után ez már nem jelent számára problémát.
Herczeg a bejegyzésében újra szóvá tette a házkutatáskor szerinte tőle ellopott 22 millió forintot, majd a hazai büntetési tételek aránytalanságát firtató kérdésekkel zárta gondolatait. Egyúttal jelezte, hogy az ellene indított eljárás további, általa vitatott részleteit a könyvében is feldolgozza.
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