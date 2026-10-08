Árulja gyerekkori otthonát Kis Grófo: ennyit kérnek az impozáns házért

139 millió forintért kínálnak eladásra egy szolnoki családi házat, amelyhez különleges személyes emlékek kötik Kis Grófot.

Az énekes saját Facebook-oldalán ajánlotta követői figyelmébe az ingatlant, és azt írta, ebben az otthonban töltötte a kamaszéveit, több mint húsz év emléke fűzi hozzá. A kétszintes, 180 négyzetméteres házhoz 369 négyzetméteres telek, nagy erkély és egy különálló lakrész is tartozik.

„Szeretném jó szívvel ajánlani mindenkinek, aki Szolnokon szeretne ingatlant vásárolni, azt az otthont, ahol a kamasz éveimet töltöttem” – írta Kis Grófo a közösségi oldalán.

Az énekes azt írta, hogy az ingatlan életének több mint húsz évében volt fontos helyszín, ezért érzelmileg is nehéz számára megválni tőle. A posztjában azt írta, rengeteg szép emlék köti a házhoz, és olyan új tulajdonost szeretne, aki ugyanilyen szeretettel tudja majd otthonának tekinteni.

Az ingatlanhirdetés alapján a szolnoki belvárosi házért 139 millió forintot kérnek. A kétszintes ingatlan 180 négyzetméteres, a hozzá tartozó telek pedig 369 négyzetméteres. Ez a lakótér alapján mintegy 772 ezer forintos négyzetméterárat jelent.

Az ingatlan felújított állapotú, 1997-ben épült családi házról van szó. A lakóhely egyik különlegessége, hogy két utcára is nyílik, miközben egy nagyjából 35 négyzetméteres erkély is tartozik hozzá. A főépület mellett egy különálló, körülbelül 45–50 négyzetméteres épület is található az udvaron, amelyhez fürdőszoba is kapcsolódik. A hirdetés szerint emiatt többgenerációs családi otthonnak, vállalkozási célra vagy akár külön lakrészként is használható.

Nem egy átlagos szolnoki családi ház

A hirdetés az ingatlan értékét elsősorban a méretével, az elhelyezkedésével és a sokoldalú használhatóságával indokolja. A két utcára nyíló telek, a nagy erkély és a különálló épület együtt valóban ritkább kombinációt jelenthet egy belvárosi ingatlannál.

Az ingatlan felszereltsége között többek között klíma, riasztó, kocsibeálló, hőszigetelés és gázkazán is szerepel. A hirdetés szerint az ingatlan duplakomfortos, az amerikai konyhás kialakítás pedig szintén része a műszaki tartalomnak.