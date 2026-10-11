A világ legjobb éttermének nevezte ezt a budapesti helyet a hollywoodi világsztár

Florence Pugh brit színésznő egy interjúban a budapesti Dérynét nevezte meg a világ legjobb éttermének. A hollywoodi sztár magyarországi forgatásai során fedezte fel a helyet, amelynek kínálata és vendégszeretete olyan mély benyomást tett rá, hogy azóta is törzsvendégnek számít

A gasztronómiával és utazással foglalkozó, népszerű brit Instagram-csatorna, a Topjaw műsorában tették fel a kérdést a színésznőnek, aki – bár először nevetségesnek nevezte a felvetést – végül határozott és a magyar rajongók számára különösen kedves választ adott. Pugh egyenesen a budapesti Dérynét ajánlotta a kérdező figyelmébe, kiemelve, hogy a bisztró és a közvetlenül mellette működő pékség tökéletes egységet alkot.

Elmondása szerint a napot érdemes egy hatalmas, lenyűgöző péksüteménnyel indítani, majd később átmenni egy kiadós ebédre, ahol kiváló minőségű húsok, halak és kifogástalan alapanyagok várják a vendégeket. A színésznő annyiszor járt már az étteremben, hogy annak vezetőjével, Ákossal mára szinte baráti viszonyt alakított ki. Az interjúban ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a szívéhez legközelebb mégis az abszolút kedvence, a nagymamája által készített hagyományos, háromfogásos menü áll. - közölte a 24.hu.

Pugh karrierje során több hollywoodi szuperprodukciót is a magyar fővárosban forgatott. Ezek közül a legemlékezetesebb a Dűne második része volt, amelynek munkálatai alatt nemcsak a budapesti vendéglátást, hanem az országot is alaposan felfedezte. Színésztársával, Timothée Chalamet-val annak idején gyakran ültek be gulyáslevest enni és sörözni, míg a stáb egy másik tagja, Austin Butler egy korábbi, 2024-es interjúban arról mesélt, hogy a forgatási szünetekben rengeteget kirándultak együtt a magyar tájakon.