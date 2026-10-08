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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. október 8. 20:58

Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 980 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 980 millió forint volt.

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A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

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14; 15; 25; 26; 30; 41. 

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 1070 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 4 215 Ft
  • 4 találat: 15 515 Ft
  • 5 találat: 886 640 Ft

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