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A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 980 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 980 millió forint volt.
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A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
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14; 15; 25; 26; 30; 41.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 1070 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 4 215 Ft
- 4 találat: 15 515 Ft
- 5 találat: 886 640 Ft
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