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HelloVidék

Vigyázat! Súlyos milliókat bukott több magyar család: így verte őket át a vidéki vállalkozó

HelloVidék
2026. október 12. 11:45

Családi házak építésére szerződött, a munkálatokat többnyire el is kezdte, később azonban leállt a kivitelezéssel – a vád szerint így csapta be ügyfeleit egy zalai vállalkozó. A férfi 2020 és 2022 között 14 megrendelőnek közel 140 millió forint kárt okozhatott, de egy műszaki vezető építészmérnök is több mint 4 millió forintját követeli. Az ügyben október 15-én folytatódik a tárgyalás a Zalaegerszegi Járásbíróságon.

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Sokan életük legnagyobb beruházásába vágnak bele, amikor saját családi ház építésére vállalkoznak. A zalai ügyben érintett megrendelők közül azonban a vád szerint többen úgy maradtak pénz nélkül, hogy közben az otthonuk sem készült el. A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása alapján a vállalkozó annak ellenére vállalt újabb munkákat, hogy cége egyre súlyosabb pénzügyi és munkaerő-problémákkal küzdött - írt a Zaol.hu.

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A vádirat szerint a férfi 2017-ben alapított egyszemélyes gazdasági társaságot, amelynek fő tevékenysége lakó- és nem lakóépületek építése volt. A vállalkozás 2020 júliusától újabb és újabb szerződéseket kötött megrendelőivel, miközben egyre nehezebb anyagi helyzetbe került, munkaerőhiánnyal küzdött, és a céggel szemben felszámolási eljárás is folyamatban volt. A vállalkozó a szerződésben vállalt építkezéseket jellemzően megkezdte, a munkálatokat azonban később nem folytatta. Ügyfeleit hitegette, megtévesztette és félrevezette, miközben az építőanyagokra átutalt pénzek egy részét nem a megjelölt célra, hanem saját céljaira használta fel. Az egyes szerződések megkötésekor már tisztában volt azzal, hogy a vállalt munkákat nem fogja tudni teljesíteni.

Közel 140 millió forint a kár, egy építészmérnök is hoppon maradt

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi 2020 és 2022 között összesen 14 sértettnek okozott közel 140 millió forint kárt. Az ügynek további érintettje is van: a vállalkozó egy megbízási szerződés alapján felelős műszaki vezetőként dolgozó építészmérnök megbízási díját sem fizette ki. Ezzel a vád szerint több mint 4 millió forintos kárt okozott neki.

Az ügyben a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.

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Október 15-én folytatódik a tárgyalás

A Zalaegerszegi Járásbíróságon 2026. október 15-én, csütörtökön folytatódik az ügy nyilvános, elsőfokú tárgyalása. A kitűzött tárgyalási napon a tanúk kihallgatása várható.

A bírósági eljárás még folyamatban van, így a vádlott bűnösségéről egyelőre nem született jogerős döntés. A vádiratban szereplő állítások a vád álláspontját tükrözik, a büntetőjogi felelősség kérdésében a bíróság dönt.
Címlapkép: Getty Images
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