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Szórakozás

Ezen a vidéki településen él a legendás magyar műsorvezető, Dömsödi Gábor: a TV-s ma már polgármester

Pénzcentrum
2026. október 12. 17:51

Dömsödi Gábor nyerte a vasárnapi időközi polgármester-választást a Nógrád megyei Pásztón. A független jelölt 1596 szavazatot szerzett, ezzel a voksok 47,42 százalékát kapta meg. Győzelméhez Magyar Péter és Hajdú Péter is gratulált, írta meg a az nlc.

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Dömsödi Gábor lett Pásztó új polgármestere a vasárnapi időközi választáson. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a három független jelölt közül Dömsödi 1596 szavazattal, a voksok 47,42 százalékával győzött. Kerekes Lászlóra 1214-en szavaztak, ami 36,07 százalékot jelent, míg Zeke Tamás 556 szavazatot, az összes voks 16,52 százalékát szerezte meg.

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A névjegyzékben szereplő 7091 választópolgár közül 3385-en járultak az urnákhoz, így a részvételi arány 47,74 százalék volt. Érvénytelenül 19-en szavaztak. Dömsödi 2014 és 2018 között már volt Pásztó polgármestere, jelenleg pedig a közeli Bokor községet vezeti. Új megbízatása 2029 tavaszáig szól.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert Farkas Attila, a Fidesz–KDNP korábbi polgármestere júniusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A település vezetéséről így a választóknak újra dönteniük kellett.

Dömsödi győzelméhez Hajdú Péter televíziós producer és Magyar Péter is gratulált. Hajdú az Instagramon sok sikert kívánt barátjának a polgármesteri munkához. Magyar Péter a Facebookon szintén gratulált az új városvezetőnek, és megjegyezte, hogy a három jelölt közül a fideszes induló a harmadik helyen végzett, 16 százalékos eredménnyel.

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Címlapkép: Getty Images
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