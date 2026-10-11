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Kitálalt a legendás magyar humorista: soha többé nem lépnek együtt színpadra
Negyven évvel a megalakulása után végérvényesen biztossá vált, hogy soha többé nem áll össze a L’art pour l’art Társulat klasszikus felállása. Az egykori alapító tag, Galla Miklós szerint sem ő, sem a többiek nem vágynak a közös munkára, így a jubileum ellenére sem láthatja már a közönség egy színpadon a magyar abszurd humor megteremtőit - írta a Blikk.
A magyar szórakoztatóipar megkerülhetetlen részévé vált társulat idén, 2026-ban ünnepli negyvenedik évfordulóját. Az 1986-ban indult csapat eredetileg Bálint Beával, Galla Miklóssal, Laár Andrással és Dolák-Saly Róberttel kezdte meg működését. Két évvel később Bálint Beáta helyét Nagy Natália vette át, így alakult ki a közönség által leginkább ismert formáció. Az évek során azonban a legendás négyesfogat teljesen felbomlott. Galla Miklós kereken harminc évvel ezelőtt, 1996-ban távozott személyes ellentétek és daganatos megbetegedése miatt. Őt egy évvel később Nagy Natália követte, 2022-ben pedig Laár András is kilépett. Mára az eredeti csapatból egyedül Dolák-Saly Róbert maradt a produkcióban, amely jelenleg L’art pour l’art Légitársaság néven működik - írta a Blikk.
A kerek évforduló kapcsán felmerült egy esetleges újraegyesülés gondolata, de Galla Miklós gyorsan eloszlatta a reményeket. Elmondása szerint egyáltalán nem bánta meg a három évtizeddel ezelőtti távozását, és azóta sem követi figyelemmel volt kollégái munkásságát. Bár elméletben elvállalna egy közös fellépést, ezt teljesen utópisztikus elképzelésnek tartja, mivel sem ő, sem Laár András, sem a jelenlegi társulat tagjai nem szeretnének már együtt dolgozni. Mára szóba sem állnak egymással.
Ennek ellenére a humorista jó szívvel emlékszik vissza a kezdeti időszakra, hiszen a produkciónak köszönhetően ismerte és szerette meg őt az egész ország. A Besenyő család Margitjaként nemcsak a színpadon alkotott maradandót, hanem a háttérmunkákból is jócskán kivette a részét. A kezdetekkor ő felelt a szervezésért és a turnémenedzseri feladatokért, így saját maga postázta a plakátokat, és telefonon egyeztetett a művelődési házakkal az előadások értékesítéséről. Szoros beosztást diktált, és gyakran napi két fellépést is leszervezett a csapatnak.
Kevesen tudják, de annak idején ő járt közbe a Magyar Televíziónál is, hogy a társulat saját műsort kaphasson, ami végül elhozta számukra az igazi áttörést. A sikerhez egy véletlen is hozzájárult, hiszen a tévé szórakoztató műsorokért felelős akkori vezetőjét eredetileg nem győzték meg a produkciók, ám a fia látott egy egyetemi L’art pour l’art előadást, és ő beszélte rá az édesapját, hogy adjon képernyőidőt a csapatnak. A televíziós korszakban Galla már nemcsak szereplőként, hanem szerkesztőként, társrendezőként, valamint a kellékek és jelmezek felelőseként is rengeteget dolgozott, a mai napig élete egyik legfantasztikusabb időszakaként tekint vissza azokra az évekre.
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