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Videó: Schóbert Lara a Megasztárban énekelt: a zsűri azonban nem volt lenyűgözve tőle
Édesanyja, Rubint Réka tiszteletére lépett színpadra egy televíziós tehetségkutatóban Schóbert Lara. Bár a fiatal lány az elmúlt időszakban felgyülemlett stresszt szerette volna kiénekelni magából, a zsűri többsége úgy ítélte meg, hogy a produkciója nem volt elegendő a továbbjutáshoz - jelentette a szeretlekmagyarorszag.hu.
Két évvel azután, hogy öccse, Schóbert Norbi Jr. szerencsét próbált a Megasztárban, most Lara is megmutatta énektudását. A bemutatkozás során nem tudta visszatartani a könnyeit a kamerák előtt, és elárulta, hogy az előadást édesanyjának ajánlja. A színpadi szereplés bevallottan arra is szolgált, hogy némileg levezesse a családi nehézségek miatti feszültséget.
A lány Lady Gaga "Always Remember Us This Way" című dalát adta elő, ami azonban nem győzte meg maradéktalanul az ítészeket. Marics Peti, T. Danny és Herceg Erika is úgy döntött, hogy a teljesítmény nem volt elegendő a következő fordulóhoz. Egyedül Puskás-Dallos Bogi szavazott neki bizalmat, aki az értékelésnél hangsúlyozta, hogy a család ismertségétől függetlenül kell megítélniük azokat a produkciókat, amelyekben megcsillan a tehetség - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.
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A kiesés ellenére Herceg Erika elismerően beszélt Lara elszántságáról. Kiemelte, hogy a lány maximalista és igazi győztes alkat, ezért arra biztatta, semmiképp se adja fel az éneklést. A korábban a Sztárboxban is győzelmet arató Lara láthatóan feszült volt, a produkció után el is ismerte, mennyire izgult az értékelés alatt. Bár a közönség az Álarcos Énekes fagyijelmezébe bújva már hallhatta énekelni, ez a mostani, érzelmileg mélyen érintett fellépés jóval nagyobb megpróbáltatást jelentett számára.
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