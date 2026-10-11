2026. október 11. vasárnap Brigitta, Gitta
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A solo microphone stands before an out of focus audience
Szórakozás

Videó: Schóbert Lara a Megasztárban énekelt: a zsűri azonban nem volt lenyűgözve tőle

Pénzcentrum
2026. október 11. 09:10

Édesanyja, Rubint Réka tiszteletére lépett színpadra egy televíziós tehetségkutatóban Schóbert Lara. Bár a fiatal lány az elmúlt időszakban felgyülemlett stresszt szerette volna kiénekelni magából, a zsűri többsége úgy ítélte meg, hogy a produkciója nem volt elegendő a továbbjutáshoz - jelentette a szeretlekmagyarorszag.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Két évvel azután, hogy öccse, Schóbert Norbi Jr. szerencsét próbált a Megasztárban, most Lara is megmutatta énektudását. A bemutatkozás során nem tudta visszatartani a könnyeit a kamerák előtt, és elárulta, hogy az előadást édesanyjának ajánlja. A színpadi szereplés bevallottan arra is szolgált, hogy némileg levezesse a családi nehézségek miatti feszültséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lány Lady Gaga "Always Remember Us This Way" című dalát adta elő, ami azonban nem győzte meg maradéktalanul az ítészeket. Marics Peti, T. Danny és Herceg Erika is úgy döntött, hogy a teljesítmény nem volt elegendő a következő fordulóhoz. Egyedül Puskás-Dallos Bogi szavazott neki bizalmat, aki az értékelésnél hangsúlyozta, hogy a család ismertségétől függetlenül kell megítélniük azokat a produkciókat, amelyekben megcsillan a tehetség - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

@markandmedia

♬ eredeti hang - markandmedia

A kiesés ellenére Herceg Erika elismerően beszélt Lara elszántságáról. Kiemelte, hogy a lány maximalista és igazi győztes alkat, ezért arra biztatta, semmiképp se adja fel az éneklést. A korábban a Sztárboxban is győzelmet arató Lara láthatóan feszült volt, a produkció után el is ismerte, mennyire izgult az értékelés alatt. Bár a közönség az Álarcos Énekes fagyijelmezébe bújva már hallhatta énekelni, ez a mostani, érzelmileg mélyen érintett fellépés jóval nagyobb megpróbáltatást jelentett számára.
Címlapkép: Getty Images
#videó #celeb #televízió #zene #szórakozás #bulvár #műsor #sztárok #tévéműsor #tiktok #énekesnő
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:25
13:14
13:03
12:40
12:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 11.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 11.
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 11. vasárnap
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”
2
1 napja
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
3
2 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 13:03
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
Pénzcentrum  |  2026. október 11. 10:12
Magyarok millióit kínozhatja a kellemetlen népbetegség: ezt a 6 ételt ajánlják reflux ellen az orvosok
Agrárszektor  |  2026. október 11. 12:02
Ennyi volt? Bezárják a legendás sörgyárat, sokan maradnak munka nélkül