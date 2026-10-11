Hatalmas botrány a brit királyi családban: a saját zsebéből fizetett ki vagyonokat III. Károly az öccséért

III. Károly király 1,5 millió fontot (mintegy 2 millió dollárt) fizetett ki öccse, a korábbi András herceg tartozásáért, miután a volt herceg kénytelen volt elhagyni a Windsor-kastély közelében található ingatlant. Az elszámolás részleteit a brit koronabirtokokat kezelő Crown Estate pénteken hozta nyilvánosságra.

A király a saját magánvagyonából nyújtott kölcsönt öccsének – aki hivatalosan már Andrew Mountbatten-Windsor néven szerepel –, hogy rendezni tudja a Crown Estate felé fennálló tartozását. A koronabirtokokat kezelő, a parlament által létrehozott független szervezet közleménye szerint Mountbatten-Windsorra az ingatlan rossz állapota miatt 1,8 millió fontos költséget terheltek rá, ugyanakkor 302 ezer font jóváírást kapott a bérleti szerződés idő előtti felbontásáért. Az így fennmaradó 1,5 millió fontot az uralkodó állta.

A Crown Estate pénteken jelentette be, hogy Mountbatten-Windsor teljesen kiürítette a Royal Lodge-ot, a Windsor-kastély közelében fekvő, parkkal körülvett, harmincszobás rezidenciát. A volt herceg már februárban elköltözött az ingatlanból. Az épületre még 2003-ban kötött 75 éves bérleti szerződést, amely nem tartalmazott rendszeres bérleti díjat, viszont előírta egy 7,5 millió font értékű felújítás elvégzését, valamint egy egyszeri, 1 millió fontos befizetést. A megállapodás értelmében a bérlet első 25 éven belüli felbontása esetén a bérlő kártalanításra volt jogosult a felújítási költségek arányos része miatt.- számolt be az AP hírügynökség.

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III. Károly tavaly fosztotta meg öccsét hercegi címétől, és szólította fel a Royal Lodge elhagyására, hogy megvédje a királyi családot a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos, egyre terebélyesedő botránytól. A szigorú lépésekre azután került sor, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein elleni nyomozásból, amelyek korábban ismeretlen részleteket tártak fel a volt herceg és az elítélt üzletember kapcsolatáról.

Mountbatten-Windsor 2019-ben vonult vissza a nyilvános szereplésektől és királyi kötelezettségeitől az Epsteinnel való kapcsolata övezte botrányok miatt. A Royal Lodge-ból való februári kiköltözését követően a király magántulajdonában lévő sandringhami birtokon szállásolták el. Néhány nappal később azonban hivatali visszaélés gyanújával letartóztatták, mivel a vádak szerint bizalmas információkat adott át Epsteinnek abban az időszakban, amikor Nagy-Britannia különleges kereskedelmi megbízottjaként tevékenykedett. A rendőrség 11 órán keresztül hallgatta ki, valamint házkutatást tartott a Royal Lodge-ban és a sandringhami rezidenciáján is.

Mountbatten-Windsor tagadja, hogy bármilyen törvényszegést követett volna el. Csütörtökön az ügyben eljáró bíró közölte, hogy a Thames Valley-i rendőrség és Mountbatten-Windsor jogi képviselői megállapodtak abban, hogy a házkutatási parancsok jogellenesek voltak. Egy későbbi eljárás során döntenek majd arról, hogy mely bizonyítékokat zárnak ki egy esetleges vádemelésből. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van.