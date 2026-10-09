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Egy idős, rövid, fehér hajú nő háttal látható, aki egy széken ül, mellette egy összecsukható járókeret, a háttérben pedig barátai láthatók elmosódottan egy idősek otthonában
Szórakozás

Megdöbbentő vallomást tett Fodor Zsóka: ezt sok idős magyar élből elutasítaná

Pénzcentrum
2026. október 9. 10:32

Megnyugtató felajánlást kapott a jövőjére nézve a 84 évesen is rendkívül aktív Fodor Zsóka, hiszen egy idősotthonokat üzemeltető cég biztosít számára helyet arra az időre, amikor már nem tud egyedül gondoskodni magáról. Az egyedülálló színésznő válláról ezzel hatalmas teher esett le, így mostantól aggodalmak nélkül koncentrálhat a munkájára - írta a Blikk.

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A művésznő még most is hihetetlen tempót diktál, hiszen egyszerre több premierre készül, rengeteget utazik a fellépéseire, és a közelmúltban költözött be új budapesti albérletébe is. Bár saját bevallása szerint a munka fiatalon tartja, egyre többet foglalkoztatta a kérdés, mi lesz vele, ha már nem tudja önállóan ellátni magát. Ezt a bizonytalanságot oszlatta el egy idősotthonokat üzemeltető cég vezetője, aki garantálta, hogy a színésznő bármikor beköltözhet az egyik otthonukba, ha eljön az ideje.

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Fodor Zsóka egyáltalán nem tart ettől a helyzettől, sőt kifejezetten pozitívan tekint a lehetőségre. Úgy véli, egy ilyen intézményben folyamatosan van társaság és szakszerű segítség, ráadásul a jó hangulat is biztosított. Tervei szerint, amíg az egészsége engedi, a falakon belül is aktív maradna, és még azon is elgondolkodott, hogy színjátszó kört alapítana a lakóknak. Hozzátette, mióta megkapta ezt a felajánlást, sokkal nyugodtabban hajtja álomra a fejét.

A jövőről való előrelátó gondoskodás azért is kulcsfontosságú számára, mert nincsenek olyan családtagjai, akikre támaszkodhatna. Férje már évtizedekkel ezelőtt elhunyt, bátyja pedig még 1956-ban Venezuelába emigrált. Bár korábban ő maga ápolta a százéves koráig élő édesanyját, mivel neki már nincs, aki ezt a segítséget megadná, a garantált intézményi háttér jelenti számára a tökéletes és biztonságos megoldást.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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