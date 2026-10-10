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Most közölte a Szerencsejáték: óriási leállás jön, az Ötöslottó, Hatoslottó, Joker is érintett
Karbantartás miatt több órára leáll a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszere október 13-án hajnalban. A leállás az internetes és SMS-es fogadást, valamint az Okoslottó mobilalkalmazást is érinti, a rendszerek várhatóan legkésőbb reggel 5 óráig újraindulnak.
Karbantartás miatt több órára leáll a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszere – derül ki a társaság tájékoztatásából. A leállás 2026. október 13-án, kedden 00:00 és 05:00 között lesz, ez idő alatt az érintett elektronikus fogadási rendszerek nem lesznek elérhetők.
A tájékoztatás szerint a karbantartás érinti az internetes fogadási rendszert, az SMS-es fogadást, valamint az Okoslottó mobilalkalmazást is. A leállás alatt a kapcsolódó weboldalak sem lesznek elérhetők.
A Szerencsejáték Zrt. közlése alapján a rendszerek újraindítása legkésőbb 2026. október 13-án 05:00-ig megtörténik.
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