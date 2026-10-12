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Történelmi megállapodás született: óriási változás jöhet az HBO Maxnál, szívhatják a fogukat az előfizetők

Pénzcentrum
2026. október 12. 13:16

Lezárult Hollywood történetének egyik legjelentősebb üzlete, amelynek keretében a Paramount Skydance 110 milliárd dollárért felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt. A jövőben egyszerűen Skydance néven működő konglomerátum létrejötte alapjaiban rajzolja át a szórakoztatóipart. A nézők számára a legfontosabb változást az HBO Max és a Paramount+ várható összevonása jelenti majd, ami példátlanul gazdag tartalomkínálatot, de egyúttal dráguló előfizetési díjakat is hozhat, írta a Világgazdaság.

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A Paramount Skydance 110 milliárd dollárért felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt. ezzel egyetlen kézbe került a Warner, a Paramount Pictures, az HBO, a DC Studios, a CNN és a CBS, valamint olyan globális sikermárkák, mint a Harry Potter, a Trónok harca, a Mission: Impossible és a Star Trek.

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A magyarországi HBO Max-előfizetők egyelőre nem tapasztalnak változást, hiszen sem az árak, sem az alkalmazás működése nem módosult. A háttérben azonban már megszületett a döntés, hogy a vállalat a jövőben egyetlen gigantikus platformba olvasztja a streamingszolgáltatásait, hogy felvegye a versenyt a Netflixszel és a Disney+-szal. Mivel a megújult felület – amely a presztízs miatt jó eséllyel az HBO márkanév köré épül majd – jóval nagyobb tartalomkatalógust kínál, várható a havidíjak emelkedése is.

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Hazánkban a helyzetet bonyolítja, hogy a Paramount filmjeinek és sorozatainak jelentős része a SkyShowtime-on fut. Bár 2026 szeptemberében felmerült a platform esetleges bezárása, végleges döntés még nem született. Ha ez megtörténik, a magyar piacon is teljesen átrendeződhetnek az erőviszonyok, és a Paramount kínálata hazánkban is az új, egyesített szolgáltatásba költözhet. Ez a nézőknek kényelmesebb hozzáférést jelent, ugyanakkor a csökkenő piaci verseny miatt kedvezőtlenebbé teheti az árazást.

A Skydance komoly vállalásokat tett a tartalomgyártás terén is, David Ellison vezetésével ugyanis évi 30 milliárd dollárt költenek majd produkciókra. Az első két évben évi 30, majd 32 mozifilm bemutatását tervezik, kiegészítve mindezt több mint 180 televíziós műsorral és sorozattal. A mozirajongók és az alkotók számára megnyugtató hír, hogy a filmek legalább 45 napos kizárólagos moziforgalmazási ablakot kapnak, és legkorábban csak a premier után 90 nappal kerülhetnek fel a streamingkínálatba.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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