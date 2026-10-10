Most érkezett a tragikus hír: szakadékba zuhant a Vapiano alapítója

Tragikus ralibalesetben életét vesztette Klaus Rader, a Vapiano és a L'Osteria étteremláncok 63 éves társalapítója. Az üzletember egy mallorcai autóversenyen tért le az útról, és zuhant a szakadékba Porschéjával. Osztrák navigátora súlyosan megsérült, a versenyt a történtek után azonnal leállították

A halálos kimenetelű baleset az 550 Challenge Mallorca elnevezésű futamon történt, a Pollença és Lluc közötti hegyi útszakaszon. Rader egy Porsche 911 GT3 RS volánja mögött ült, amikor eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette az uralmát a jármű felett, és a mélybe zuhant.

A helyszínre érkező mentőegységeknek rendkívül nehéz dolguk volt, ugyanis a Serra de Tramuntana hegység meredek, szinte megközelíthetetlen terepén kellett leereszkedniük a roncsokhoz. A vállalkozó életét már nem tudták megmenteni, osztrák navigátorát, Christina Ettelt azonban súlyos gerincsérülésekkel sikerült kimenteni - írta meg a Blikk.

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Rader nem a mezőny tagjaként vett részt az eseményen, hanem a 000-s rajtszámú felvezető autót vezette, amelynek éppen az a feladata, hogy a tényleges versenyzők indulása előtt ellenőrizze az útvonalat és a biztonsági feltételeket. A tragédia után a szervezők azonnal félbeszakították a háromnaposra tervezett, 14 gyorsasági szakaszt és több mint 550 kilométert magában foglaló rendezvényt.

A halálhírt a L'Osteria is megerősítette hivatalos közleményében. A vállalat megrendülten búcsúzott az alapítótól, akit kivételes emberként, inspiráló vezetőként és kollégaként méltatott. Mint írták, a felfoghatatlan veszteség mélyen megrázta a munkatársakat, Klaus Rader pedig kitörölhetetlen nyomot hagyott az étteremlánc történetében.