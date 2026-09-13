Ezen a vidéki településen él a nagybeteg Havas Henrik: „Most nem vagyok jól”

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Ritkán enged betekintést a magánéletébe Havas Henrik, ezúttal azonban megmutatta kisoroszi otthonát és különleges kertjét a Blikknek. A 77 éves újságíró egészségi állapota miatt a tervezett kertbejárás helyett beszélgetésre került sor, miközben a kamerák bejárták a birtokot. A kertben számos különleges növény, egy hatalmas mesterséges tó és egy 120 éves diófa is található.
Havas Henrik megmutatta kisoroszi kertjét a Blikknek. Az újságíró elmondta, hogy lábproblémái miatt aznap nem tudja személyesen körbevezetni a stábot a kertben. Polineuropátiával él, amelynek hátterében egy több mint egy évtizeddel ezelőtti, komoly műtét áll: a vastagbele mintegy 80 százalékát, valamint a lépe és a hasnyálmirigye egy részét is eltávolították.
A kertjét egyébként is ritkán mutatja meg idegeneknek, inkább olyan helynek tekinti, ahol nyugodtan kikapcsolódhat. A kisoroszi birtok ennek ellenére meglehetősen impozáns.
A 120 éves diófa mellett pampafű, fűszerkert, nemesített akác, libanoni cédrus és japán birs is megtalálható, a mesterséges tóban pedig százával élnek aranyhalak.
Havas Henrik különös történetet is mesélt a kert egyik korábbi látványosságáról: egy hatalmas fenyőt a Mátrából hozatott el darus kocsival, miután személyesen kereste fel a tulajdonost, hogy megvásárolhassa a fát.
A kert egyik legkülönlegesebb darabja egy Szent Istvánt ábrázoló bronzszobor, amelyet Havas több mint egy évtizede ötmillió forintért vásárolt meg Dienes Gábor festőművésztől. A szobrot azóta többen is megpróbálták megvenni tőle, ám ő nem válik meg tőle.
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A kert számára ugyanakkor nemcsak a különleges növények és műtárgyak miatt fontos: a zöld környezetben szeret üldögélni, élvezni a csendet.
Címlapi kép: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt
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