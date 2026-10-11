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Szórakozás

Kiderült, melyik a Balaton új csúcssüteménye: erre az ízkombinációra senki sem számított

Pénzcentrum
2026. október 11. 20:38

A hévízi Ensana Thermal Hotel „Kék Balaton” nevű kreációja nyerte el a Balaton sütije 2026 címet, míg a „Balatoni hab” nevű desszerttel a szoklintén hévízi Mozart Cukrászat győzött a mindenmentes kategóriában. A juniorok között a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium két tanulója, Győrgy Tímea Beáta és Pataki Sára bizonyult a legjobbnak „Balatoni kert” nevű alkotásával. A díjakat október 11-én, a badacsonyi FügeFeszten adták át. Az idei versenyre 27 desszert érkezett, amelyek a Balaton természeti értékeit, ízeit és történeteit jelenítették meg a modern cukrászat eszközeivel. A verseny szakmai partnere és védnöke idén is a Magyar Cukrász Ipartestület volt.

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A VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány szervezésében megvalósuló Balaton sütije verseny idén is három kategóriában kereste a térség legizgalmasabb desszertjeit. A főkategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütije kategóriában 5, míg a juniorok között 7 alkotás versenyzett.

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A nevezők ezúttal is sokféle alapanyagból és történetből merítettek inspirációt. A desszertekben a málna, az áfonya, a barack, a meggy és a birsalma mellett a dió, a mandula, a mogyoró, a levendula és a balatoni borok is megjelentek. A hagyományos ízeket több esetben meglepő párosítások egészítették ki, például tonkabab, akácvirág, barnasör vagy fekete bors.

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A szeptember 29-i szakmai zsűrizés során az ízek harmóniáját, a technológiai kivitelezést és az alkotások balatoni kötődését is értékelték. A VisitBalaton365 számára a verseny a térségi együttműködések erősítésének és a négy évszakos Balaton bemutatásának is fontos eszköze.

A Balaton sütije jóval több egy cukrászversenynél. Az idei 27 nevezés is megmutatta, mennyi kreativitás, szakmai tudás és sokszínűség van a balatoni cukrászatban. A helyi alapanyagokra, ízekre és történetekre épülő desszertek újabb okot adnak arra, hogy egész évben felfedezzük a Balatont. Az ilyen közös projektek igazi értéke pedig abban rejlik, hogy összehozzák a helyi szereplőket, erősítik a szakmai közösséget, és újabb élményeket kínálnak a Balatonra látogatóknak

– mondta Stadler-Szentpéteri Ildikó, a VisitBalaton365 belföldi marketingvezetője.

A Balaton sütije 2026: Kék Balaton

A főkategória első helyezettje a hévízi Ensana Thermal Hotel Kék Balaton nevű desszertje lett, amelyet Gevlich Liliia készített. A győztes alkotás feketeáfonya-mousse-ra, málnára és olívaolajra épül. Hullámos formájával, fehér csokoládés velúrbevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi. A modern megjelenéshez karakteres, mégis harmonikus ízvilág társul.

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A Balaton mindenmentes sütije 2026: Balatoni hab

A mindenmentes kategória győztese a hévízi Mozart Cukrászat Balatoni hab nevű desszertje lett, amelyet Rábai Anita és Rosta Sándor készített. A mandulás-málnás piskóta, a friss málna, a kakaóbabtöret és a tonkababos étcsokoládé-mousse harmonikus ízvilágot alkot. A fehér bársonybevonat és a buborékos forma a Balaton vízén megjelenő habokat idézi.

A Balaton junior sütije 2026: Balatoni kert

A junior kategória első helyezettje a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium két fiatal tehetsége, Győrgy Tímea Beáta és Pataki Sára lett, akik Balatoni kert nevű desszertjükkel nyerték el az elismerést. A süteményben az őszibarack, a fehérbor, a dió és a mandula találkozik. A tonkababos fehércsokoládé-mousse-t gyümölcsös réteg és diópraliné egészíti ki, hullámos díszítése pedig a Balaton vizére utal.

Szakmai fejlődés és új generáció a balatoni cukrászatban

A verseny szakmai partnere és védnöke, a Magyar Cukrász Ipartestület szerint a Balaton sütije kezdeményezés a cukrászszakma fejlődésének és a fiatal tehetségek bemutatkozásának is fontos lehetősége. „Az idei mezőnyben ismét megmutatkozott, hogy a balatoni cukrászok nyitottak az új technológiákra és az izgalmas ízpárosításokra, miközben tudatosan építenek a térség alapanyagaira. A kreatív ötletek mellett az ízek harmóniája, az alapanyagok minősége és a precíz kivitelezés is meghatározó volt. A juniorok munkái pedig azt mutatják, hogy a szakma utánpótlása is ígéretes.” – emelte ki Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke.

 
Címlapkép: Getty Images
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