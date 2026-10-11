Negyven évvel a megalakulása után végérvényesen biztossá vált, hogy soha többé nem áll össze a L’art pour l’art Társulat.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten
Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének szombati nyerőszámait, a tét pedig 1,07 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 980 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten a következők (emelkedő számsorrendben):
5; 8; 16; 31; 33; 42.
Ezen a héten a szombati sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 1140 millió forint lesz a várható főnyeremény.
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További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 490 Ft
- 4 találat: 12 020 Ft
- 5 találat: 721 710 Ft
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