Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten

Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének szombati nyerőszámait, a tét pedig 1,07 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 980 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 41. héten a következők (emelkedő számsorrendben):

5; 8; 16; 31; 33; 42.

Ezen a héten a szombati sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával már 1140 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 490 Ft

4 találat: 12 020 Ft

5 találat: 721 710 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon