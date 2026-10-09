Súlyos hibát követ el a legtöbb fiatal pár: megszólalt a szakértő, ezen bukhat el a kapcsolat

A fizetés és a pénzügyek témája továbbra is az egyik legkényesebb kérdés az ismerkedés során. Míg a szakértők szerint a pénzhez való viszonyt már az első randevúkon érdemes tisztázni a kompatibilitás miatt, a fiatalok többsége úgy véli, hogy a pontos bevételekről csak egy komoly kapcsolatban – vagy még akkor sem feltétlenül.

A 25 éves Willa Morton szerint egyáltalán nem biztos, hogy a pároknak meg kell osztaniuk egymással a pontos fizetésüket. Úgy véli, a partner életmódjából és költési szokásaiból könnyen fel lehet mérni annak anyagi helyzetét. Ő maga kevesebbet keres, mint cégalapító barátja, és bár sosem kérdezett rá a pontos összegre, egy íratlan szabály alapján a drágább randevúkat a férfi fizeti, míg ő az apróságokat, például a kávét állja.

Sokan húznak egyértelmű határt, és a bevételekről, valamint a hitelekről csak akkor hajlandók beszélni, ha a kapcsolat már hivatalossá vált. A 25 éves Alexa Ludato és a 22 éves Vik Sunderaj is egyetért abban, hogy a témának csak egy komoly párkapcsolatban van helye. Vik szerint az első néhány randin a fizetésről kérdezősködni egyenesen őrültség, és számára ez egyértelmű intő jel lenne. A 26 éves Bridget Shurdut ennél is tovább megy, és azonnal megszakítaná az ismerkedést azzal, aki túl korán faggatja az anyagiakról. Számára egyébként is sokkal fontosabb a partner ambíciója és céltudatossága, mint a bankszámlagyenlege.

EZ IS ÉRDEKELHET Így semmizhet ki rengeteg magyart a saját párja: mire észbe kapnak, sokszor már késő A pénzügyi abúzus a bántalmazás egy olyan formája, ami bár sokakat érint, de mégis kevés szó esik róla. Holott gyakran kéz a kézben jár az abúzus többi formájával.

A kapcsolat komolyra fordulása persze nem jelenti az anyagiak azonnali kiterítését. A 26 éves Emily Moretta már két éve él párkapcsolatban, de még mindig nem tudják, pontosan mennyit keres a másik. Bár nagyjából sejtik az arányokat, sosem érezték szükségét a kérdés tisztázásának. Ők csak akkor beszélnék át a konkrét összegeket, ha már az összeköltözést terveznék.

Kate Mansfield párkapcsolati tanácsadó azonban másképp látja a helyzetet. Szerinte a pénzügyekről sokkal korábban kellene beszélni, mint azt a legtöbben gondolják. Bár nem a pontos összegek a legfontosabbak, az első néhány találkozó alkalmával érdemes érinteni a költési és megtakarítási szokásokat, az életmódot, valamint a pénzügyi függetlenség kérdését, hiszen ezek alapvetően meghatározzák két ember hosszú távú összeillőségét - írta a BBC.

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