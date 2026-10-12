A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz.
Anyagi helyzetéről vallott Puzsér Róbert: most sem élem azt az életszínvonalat, amelyet élhetnék
Puzsér Róbert a tőle megszokottnál jóval személyesebb témáról, az anyagi helyzetéről és a pénzhez fűződő viszonyáról beszélt. A kritikus elárulta, hogy tudatosan él jóval visszafogottabban, mint amit a lehetőségei megengednének, mert számára a pénz nem a luxust, hanem a függetlenséget és a szabad véleménynyilvánítást jelenti.
A Csak Szabadon nevű YouTube csatorna egyik műsorában Balázsy Pannának és Wágner Tamásnak fejtette ki Puzsér Róbert az édesanyjától tanult életfilozófiáját. Édesanyja egy esküvőiruha-kölcsönzőt üzemeltetve, kemény munkával és megtakarítással teremtette meg a család anyagi stabilitását. Puzsér már gyermekként megtanulta, hogy a vagyon nem a külvilág lenyűgözésére szolgál, édesanyja ugyanis gyakran hangsúlyozta neki, hogy nem kifelé élnek.
Ennek hatására a publicista ma is tartja magát ehhez az elvhez, így bár megtehetné, szándékosan nem él nagy lábon.
Úgy véli, ha elkezdené szórni a pénzt, idővel felélné a vagyonát, és megélhetési kényszerbe kerülne. Ezzel pontosan azt a függetlenséget veszítené el, amely lehetővé teszi számára, hogy egzisztenciális félelmek nélkül mindig kimondja a véleményét.
Ráadásul az örökölt vagyonra édesanyja áldozatos munkájának szimbólumaként tekint, amelynek elherdálását bűnnek tartaná.
A beszélgetés során a kritikus a sebezhetőbb oldalát is megmutatta. Bár a nyilvánosság előtt mindig határozottan képviseli az álláspontját, elismerte, hogy a bántó, rosszindulatú kommentek el tudják rontani a kedvét. Ennek ellenére szigorúan ügyel arra, hogy a támadások ne befolyásolják a munkáját és a döntéseit.
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A magánéletével kapcsolatban elmondta, hogy a jövőt érintő aggodalmaival sosem terheli a gyermekét, és csak akkor fog vele ilyesmiről beszélgetni, ha a gyermeke már elég idős lesz ahhoz, hogy magától tegyen fel kérdéseket.
Címlapfotó: Berecz Valter/Pénzcentrum
Az OTP menetelése tartotta pluszban a magyar tőzsdét hétfő délután, miközben a többi hazai blue chip gyengült.
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