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Csúcséttermekben ehetünk potom pénzért: indulhat a roham, mától lehet asztalt foglalni
Idén október 1. és 18. között jubileumi, 30. alkalommal rendezik meg a hazai gasztronómia élvonalát bemutató Országos Étterem Hetet. A rendezvény történetében most először egy Michelin-csillagos étterem is jelen lesz a kínálatban: a vendégek idén a Ráday utcai Costesbe is foglalhatnak asztalt. A programsorozat lényege változatlan: a résztvevők az erre az alkalomra komponált, kínálatuk legjavát reprezentáló, legtöbbször három fogásos menüsorokat fix árakon kínálják. A top kategóriájú éttermek menüi 6 900 Ft-tól, a prémium besorolásúaké 8 900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselőké pedig 10 900 Ft-tól érhetők el. Ezek az árak a szervizdíjat is tartalmazzák.
Mától lehet asztalt foglalni a 2026. október 1-től október 18-ig tartó 30. DiningCity Országos Étterem Hét rendezvényre, amelyhez ezúttal 230 hazai étterem csatlakozott országszerte. Az előző évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az eredeti egy hetes időtartam helyett már 18 nap áll a hazai éttermek kiváló képviselőinek rendelkezésére, hogy megmutassák kínálatuk legjavát.
Az eseményre összeállított több fogásos menüsorokat fix árakon kínálják, az előző évhez képest változatlan árakon. A reprezentatív ételsorokat
- a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól,
- a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól,
- az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt.
A résztvevők jelentős része szerepel a hazai gasztrokiadványok Top 100-as elitjében, 20 étterem nemzetközi Michelin-ajánlással büszkélkedhet, és idén először Michelin-csillagos étterem is csatlakozott. A budapesti, Ráday utcai Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17.900 forintért fogyaszthatják el.
Nem ismeretlen a Costes Group számára a DiningCity Országos Étterem Hét esemény, hiszen már jó pár éve több más éttermünkkel, folyamatosan bővülő portfoliónkkal veszünk részt rajta. A jubileum alkalmával pedig egy hazai sztereotípiával szeretnénk leszámolni. Meg szeretnénk mutatni, hogy a Michelin-csillagos élmény széles kör számára elérhető, és a minőségi étel nem kiváltság
– mondta el Tóth Gergely, a Costes Group fine dining divízió vezetője.
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A menüsorokban szerepel argentin bélszín, Angus marha, bárányborda, velős csont, libamáj, borjúmáj, homár, királygarnéla, polip, kék kagyló, bébi tintahal és az elmaradhatatlan vörös tonhal is. A fogások széles palettáján olyan ínyencségeket is találunk, mint a bélszín carpaccio, baszk sajttorta, fácán esszencia, kardhal steak, rántott békacomb vagy a burgundi csiga.
Napjaink keresletének megfelelően természetesen valamennyi korszerű táplálkozási irány kedvelői és a speciális értrendet követők is megtalálják majd a nekik megfelelő választékot, vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogások is készülnek. A nemzetközi konyhák között sem igen találunk olyat, ami valamilyen formában ne tűnne fel a mezőnyben: a klasszikus magyar, olasz, francia mellett libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízek mindegyike szerepel a kínálatban.
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