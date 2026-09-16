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Hullnak a fejek az olasz bajnokságban: edzőt váltott a második csapat is, ez gyorsan ment

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 17:43

A Bologna mindössze négy meccs után megköszönte Tedesco munkáját, ezzel már a msodik edzőváltásnál tart az új Serie A-szezon.

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Az olasz élvonalban szereplő Bologna labdarúgócsapata a gyenge szezonkezdés miatt menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt, a helyét pedig Raffaele Palladino veszi át.

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Tedesco idén júniusban vette át az együttes irányítását, ám a vezetőség gyorsan meghozta a döntést, miután a csapat a Serie A első négy fordulójában mindössze egyetlen pontot gyűjtött, így jelenleg a tabella 16. helyén áll.

A feladattal megbízott, 42 éves Palladino 2029 júniusáig szóló szerződést kötött a klubbal. Az új szakvezető most szombaton, a Torino elleni hazai bajnoki mérkőzésen mutatkozik be a kispadon. Noha még csak szeptember közepe van, az olasz bajnokság mostani idényében nem ez az első edzőváltás, hiszen a múlt héten a Fiorentina is megvált Fabio Grossótól, akit Paolo Vanoli követett a poszton.

Olaszország
Bologna
Piaci érték: 218,25M €
Edző: Domenico Tedesco
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #16
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Fiorentina
4
1
0
3
5
11
-6
3
16.
Bologna
4
0
1
3
2
5
-3
1
17.
Parma
4
0
1
3
2
6
-4
1
Adatlap létrehozva: 2026.09.16.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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