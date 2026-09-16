Hullnak a fejek az olasz bajnokságban: edzőt váltott a második csapat is, ez gyorsan ment

A Bologna mindössze négy meccs után megköszönte Tedesco munkáját, ezzel már a msodik edzőváltásnál tart az új Serie A-szezon.

Az olasz élvonalban szereplő Bologna labdarúgócsapata a gyenge szezonkezdés miatt menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt, a helyét pedig Raffaele Palladino veszi át.

Tedesco idén júniusban vette át az együttes irányítását, ám a vezetőség gyorsan meghozta a döntést, miután a csapat a Serie A első négy fordulójában mindössze egyetlen pontot gyűjtött, így jelenleg a tabella 16. helyén áll.

A feladattal megbízott, 42 éves Palladino 2029 júniusáig szóló szerződést kötött a klubbal. Az új szakvezető most szombaton, a Torino elleni hazai bajnoki mérkőzésen mutatkozik be a kispadon. Noha még csak szeptember közepe van, az olasz bajnokság mostani idényében nem ez az első edzőváltás, hiszen a múlt héten a Fiorentina is megvált Fabio Grossótól, akit Paolo Vanoli követett a poszton.