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Hullnak a fejek az olasz bajnokságban: edzőt váltott a második csapat is, ez gyorsan ment
A Bologna mindössze négy meccs után megköszönte Tedesco munkáját, ezzel már a msodik edzőváltásnál tart az új Serie A-szezon.
Az olasz élvonalban szereplő Bologna labdarúgócsapata a gyenge szezonkezdés miatt menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt, a helyét pedig Raffaele Palladino veszi át.
Tedesco idén júniusban vette át az együttes irányítását, ám a vezetőség gyorsan meghozta a döntést, miután a csapat a Serie A első négy fordulójában mindössze egyetlen pontot gyűjtött, így jelenleg a tabella 16. helyén áll.
A feladattal megbízott, 42 éves Palladino 2029 júniusáig szóló szerződést kötött a klubbal. Az új szakvezető most szombaton, a Torino elleni hazai bajnoki mérkőzésen mutatkozik be a kispadon. Noha még csak szeptember közepe van, az olasz bajnokság mostani idényében nem ez az első edzőváltás, hiszen a múlt héten a Fiorentina is megvált Fabio Grossótól, akit Paolo Vanoli követett a poszton.
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CSAPAT
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15.
Fiorentina
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4
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1
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0
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3
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5
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11
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-6
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3
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16.
Bologna
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4
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0
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1
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3
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2
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5
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-3
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1
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17.
Parma
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4
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0
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1
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3
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2
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6
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-4
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1
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