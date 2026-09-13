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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 37. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 16:06

Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 505 millió forint lesz.

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

8; 28; 30; 39; 40; 43.

A 37. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 505 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények a Hatoslottón:

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Jokerszám: 442160

Ezen a játékhéten (37.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 58 millió forinttal lett gazdagabb. A 38. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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