Görög oszlopok, aranyfüstös csaptelepek, antik bútorok és különleges festmények is helyet kaptak Fásyék otthonában.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 37. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 505 millió forint lesz.
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
8; 28; 30; 39; 40; 43.
A 37. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 505 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények a Hatoslottón:
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Jokerszám: 442160
Ezen a játékhéten (37.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 58 millió forinttal lett gazdagabb. A 38. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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