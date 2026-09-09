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Szórakozás

NKA-botrány: vezetőszáron vitték Fásy Ádám feleségét a bíróságra, a zenész is megjelent + videó

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 11:29

Vezetőszáron vitték a NAV nyomozói Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát a kecskeméti bíróságra. A Nemzeti Kulturális Alap támogatási ügye kapcsán vették őrizetbe, a bíróság fog dönteni a letartóztatásáról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vezetőszáron vitték a NAV nyomozói Fásy Ádám feleségét, Gurzó Máriát a kecskeméti bíróságra, akit a Nemzeti Kulturális Alap támogatási ügyében vettek őrizetbe hétfőn - a teljes büntetőeljárásban 17 milliárd forintnyi kifizetést vizsgálnak a hatóságok, ebből volt az egyik tétel, ami miatt a Fásy-család célkeresztbe került. A bíróság ma fog dönteni Gurzó letartóztatásáról.

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A hatóságok szerint az elkövetők a gyanúval érintett gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK).

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A vállalkozás az elnyert pályázati pénzzel 2026 áprilisában elszámolt az NKTK-nak, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el - írta korábban a Telex.

Az eseményekről Szabó Bálint töltött fel videót:

A ma már közéleti influenszerként tevékenykedő korábbi politikus Fásy Ádámmal is találkozott a bíróság előtt, a zenész indulatosan reagált:

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lap szerint az ügyben Fásy feleségén kívül egy másik cégvezetőt is őrizetbe vettek, aki a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést. A férfi több mint 56 millió forintért megbízta a Fásy Ádám lányához, Fásy Zsülietthez és feleségéhez köthető cégeket, hogy szálljanak be a filmbe.

 
Címlapkép: Getty Images
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