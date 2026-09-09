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A nyertes arca a lottón, miközben kint áll
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 37. héten

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 20:57

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 37. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

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Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. 

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 37. héten:

6; 8; 10; 15; 17; 18; 33.

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 37. héten:

5; 17; 18; 19; 22; 23; 27.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, 38. játékhéten már 1 milliárd forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

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További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 6 találat: egyenként 468 430 forint
  • 5 találat: egyenként 11 475 forint
  • 4 találat: egyenként 3 020 forint

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Címlapkép: Getty Images
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