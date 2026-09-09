A Skandi 27 éves történetében átlagosan 3 évente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben a rekord főnyereményt is jelentett.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 37. héten
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 37. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.
Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:
A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 37. héten:
6; 8; 10; 15; 17; 18; 33.
A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 37. héten:
5; 17; 18; 19; 22; 23; 27.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, 38. játékhéten már 1 milliárd forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.
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További nyeremények a Skandináv lottón:
- 6 találat: egyenként 468 430 forint
- 5 találat: egyenként 11 475 forint
- 4 találat: egyenként 3 020 forint
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