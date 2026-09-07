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Igazi Star Wars-ritkaság kerül kalapács alá: nem semmi, mennyiért cserélhet majd gazdát
Különleges Star Wars-plakátra lehet licitálni szeptember 7-től a Plakátfiú Facebook-oldalán. Az 1979-es plakát 300 ezer forintos kezdőárról indul, a licit szeptember 13-án este zárul. A különleges darab grafikáját a neves magyar plakátművész, Helényi Tibor készítette.
Igazi filmes ritkaságra tehetnek ajánlatot a Star Wars rajongói: egy 1979-es, restaurált Csillagok háborúja-plakát került licitre a Plakátfiú Facebook-oldalán. A 56,3×40,3 centiméteres plakát eredetileg hajtott állapotban volt, azóta azonban felújították és kisimították. A hajtásnyomok nem tűntek el teljesen, de a hirdetés szerint keretben, a falon már csak közelről és alapos szemrevételezéssel lehet észrevenni őket. Az eladó a plakát állapotáról több fényképet is készített.
A darab különlegességét tovább növeli, hogy a grafikát Helényi Tibor készítette, aki a magyar filmplakát-művészet egyik ismert alakja.
A licit szeptember 7-én, hétfőn 19 órakor indul, és szeptember 13-án, vasárnap 22 órakor zárul. A kezdőár 300 ezer forint, 500 ezer forintig 20 ezer forintos licitlépcsőkkel lehet emelni, az összeg felett pedig 50 ezer forintos ugrásokkal folytatódik a licit. Így könnyen előfordulhat, hogy a végső ár a milliós összegeket is elérheti.
A ritka plakát nemcsak a Star Wars-rajongóknak, hanem a régi filmes plakátok gyűjtőinek is érdekes darab lehet.
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