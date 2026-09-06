Elképesztő vagyonokat érhet ez a veszélyes retró játék: milliókat fizetnek érte a gyűjtők

Az 1950-es években egy megdöbbentő, valódi radioaktív uránércet tartalmazó kísérleti készletet dobtak piacra gyermekeknek. A rendkívül veszélyes játékot magas ára miatt hamar kivonták a forgalomból, napjainkra azonban igazi gyűjtői ritkasággá vált, amelyért több millió forintot is hajlandók kifizetni az árveréseken.

A Gilbert U-238 Atomic Energy Lab nevű készlet a látszat ellenére nem ártalmatlan utánzatokat, hanem valódi, radioaktív uránércmintákat tartalmazott. A gyártó a csomagban egy Geiger–Müller-számlálót is elhelyezett, a mellékelt kézikönyv pedig lépésről lépésre elmagyarázta a fiataloknak, hogyan végezhetnek uránkutatást a saját hátsó kertjükben.

Bár ez ma már elképzelhetetlennek tűnik, a múlt század közepéig a radioaktív anyagokra sokan egyfajta vitalizáló csodaszerként tekintettek. Világító dísztárgyakban, kozmetikumokban, sőt még az ivóvízben is használták azokat. A megengedő hozzáállásnak végül a sugárzástól megbetegedett gyári munkásnők, a hírhedtté vált "rádiumlányok" tömeges tragédiája vetett véget, ami szigorú biztonsági szabályozásokhoz vezetett. - tudósított a Blikk.

A radioaktív gyermekjáték vesztét végül nem is a biztonsági kockázatok, hanem az árcédulája okozta. A termék akkori, 50 dolláros vételára csillagászati összegnek számított, így a gyenge eladási mutatók miatt gyorsan beszüntették a forgalmazását. A kevés fennmaradt, hiánytalan példány ma, 2026-ban a gyűjtők szent gráljának számít, a legutóbbi nemzetközi aukciókon ugyanis több mint három-négymillió forintnak megfelelő összeget is megadtak egy-egy ilyen ritkaságért.