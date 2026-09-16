Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!

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Tokaj neve szinte egybeforrt a magyar borral, de a környék jóval több látnivalót tartogat a híres pincészeteknél és borospincéknél. A város és a környező települések számos látnivalót, túraútvonalat és különleges kirándulóhelyet kínálnak. A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod – kiderül, mennyire ismered ezt a különleges vidéket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Lássuk, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről! 1/10 kérdés Melyik két folyó összefolyásánál fekszik Tokaj városa? Bodrog és Sajó Sajó és Tisza Tisza és Duna Tisza és Bodrog Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a neve Tokaj jellegzetes, 512-517 méter magas hegyének? Megyer-hegy Szent György-hegy Kopasz-hegy Sátor-hegy Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen kőzet alkotja a Tokaji-hegység alapját, amely meghatározza a borok karakterét? Vörös agyag Vulkanikus (riolit, andezit) Gránit Mészkő Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szőlőfajta a legmeghatározóbb a Tokaji borvidéken? Chardonnay Olaszrizling Furmint Kékfrankos Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben nyilvánították a Tokaji borvidéket a világ első zárt borvidékévé? 1737 2002 1987 1853 Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy nevezte XIV. Lajos francia király a tokaji bort? Királyok bora, borok királya Vulkánok könnye A hősök itala A magyarok aranya Következő kérdés 7/10 kérdés Nem csak a borról híres a környék. Hol található Magyarország egyetlen ecetmúzeuma (Acetánia)? Sárospatak Mád Bodrogkeresztúr Tokaj Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik településen található az Európa Nostra-díjas régi zsinagóga? Tarcal Tolcsva Szerencs Mád Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt az a híres államférfi, aki a környéken, Monokon született, és lakóháza ma is látogatható? Deák Ferenc Kossuth Lajos Széchényi István II. Rákóczi Ferenc Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a neve Tokaj híres színházának, amelyet a város szülöttéről neveztek el? Madách Imre Színház Vörösmarty Mihály Színház Paulay Ede Színház Jászai Mari Színház Eredmények

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