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Tokaj-Hegyalja 2002 óta az UNESCO Világörökség része. A táj, a kultúra és a pincék által létrehozott környezet mind védett érték. A tufába és a dombok alá vájt hobbitszerű pincék a világörökség szimbólumává váltak, és a r�
Kvíz

Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 18:02

Tokaj neve szinte egybeforrt a magyar borral, de a környék jóval több látnivalót tartogat a híres pincészeteknél és borospincéknél. A város és a környező települések számos látnivalót, túraútvonalat és különleges kirándulóhelyet kínálnak. A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod – kiderül, mennyire ismered ezt a különleges vidéket.

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Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Lássuk, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!

1/10 kérdés
Melyik két folyó összefolyásánál fekszik Tokaj városa?
Bodrog és Sajó
Sajó és Tisza
Tisza és Duna
Tisza és Bodrog
2/10 kérdés
Mi a neve Tokaj jellegzetes, 512-517 méter magas hegyének?
Megyer-hegy
Szent György-hegy
Kopasz-hegy
Sátor-hegy
3/10 kérdés
Milyen kőzet alkotja a Tokaji-hegység alapját, amely meghatározza a borok karakterét?
Vörös agyag
Vulkanikus (riolit, andezit)
Gránit
Mészkő
4/10 kérdés
Melyik szőlőfajta a legmeghatározóbb a Tokaji borvidéken?
Chardonnay
Olaszrizling
Furmint
Kékfrankos
5/10 kérdés
Melyik évben nyilvánították a Tokaji borvidéket a világ első zárt borvidékévé?
1737
2002
1987
1853
6/10 kérdés
Hogy nevezte XIV. Lajos francia király a tokaji bort?
Királyok bora, borok királya
Vulkánok könnye
A hősök itala
A magyarok aranya
7/10 kérdés
Nem csak a borról híres a környék. Hol található Magyarország egyetlen ecetmúzeuma (Acetánia)?
Sárospatak
Mád
Bodrogkeresztúr
Tokaj
8/10 kérdés
Melyik településen található az Európa Nostra-díjas régi zsinagóga?
Tarcal
Tolcsva
Szerencs
Mád
9/10 kérdés
Ki volt az a híres államférfi, aki a környéken, Monokon született, és lakóháza ma is látogatható?
Deák Ferenc
Kossuth Lajos
Széchényi István
II. Rákóczi Ferenc
10/10 kérdés
Mi a neve Tokaj híres színházának, amelyet a város szülöttéről neveztek el?
Madách Imre Színház
Vörösmarty Mihály Színház
Paulay Ede Színház
Jászai Mari Színház
Címlapkép: Getty Images
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