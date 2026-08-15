2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Multi-colored lottery balls.
Szórakozás

Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2026/33. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény tovább halmozódik: a következő héten már 1 milliárd 850 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szombaton este ismét kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait, és a sorsolást most is élőben közvetítettük. Lássuk, volt-e ezen a héten telitalálat: lentebb görgetve megtalálod az Ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ötöslottó 33. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

1; 24; 44; 54; 74

Ezen a héten (33.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő, 34. játékhéten már 1 milliárd 850 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények az Ötöslottón:

  • 2 találat: 3 870 Ft
  • 3 találat: 33 230 Ft
  • 4 találat: 3 064 165 Ft

Jokerszám: 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

3 6 8 4 1 2

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 34. héten így 160 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon. 

További nyeremények a Jokeren:

  • 2 találat: 4 340 db, 3 000 Ft
  • 3 találat: 488 db, 30 000 Ft
  • 4 találat: 47 db, 300 000 Ft
  • 5 találat: 5 db, 3 000 000 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:02
09:30
09:00
08:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
2026. augusztus 15.
Mennyibe kerül összedobni egy lecsót 2026-ban? Igazi luxussá vált a szegény magyarok filléres étele
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 16. vasárnap
Ábrahám
33. hét
Augusztus 16.
A hontalan, kóbor állatok napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
4
4 hete
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 28. játékhéten 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 10:33
Már csak ez hiányzott: leállást jelentett be az OTP, a kártyás fizetés is szünetel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 10:02
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Agrárszektor  |  2026. augusztus 16. 10:03
Őrület! Ez az ország lehet idén az EU legnagyobb kukoricatermelője