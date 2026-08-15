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Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/33. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény tovább halmozódik: a következő héten már 1 milliárd 850 millió forint lesz a várható főnyeremény.
Szombaton este ismét kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait, és a sorsolást most is élőben közvetítettük. Lássuk, volt-e ezen a héten telitalálat: lentebb görgetve megtalálod az Ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Ötöslottó 33. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
1; 24; 44; 54; 74
Ezen a héten (33.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő, 34. játékhéten már 1 milliárd 850 millió forint lesz a főnyeremény.
További nyeremények az Ötöslottón:
- 2 találat: 3 870 Ft
- 3 találat: 33 230 Ft
- 4 találat: 3 064 165 Ft
Jokerszám:
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Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 34. héten így 160 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
További nyeremények a Jokeren:
- 2 találat: 4 340 db, 3 000 Ft
- 3 találat: 488 db, 30 000 Ft
- 4 találat: 47 db, 300 000 Ft
- 5 találat: 5 db, 3 000 000 Ft
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