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Hitel

Súlyos terhet cipelnek a 60 feletti magyarok: közel egymilliós adósság nyomja a vállukat

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 17:01

Egy friss 2025‑ös kutatás jelentős generációs különbségekre mutat rá: a 60 év felettiek átlagos banki tartozása meghaladja a 925 ezer forintot, míg a legmagasabb telekommunikációs követelések a 20–39 éves korosztálynál jelennek meg, átlagosan 181 ezer forintos összeggel.

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Az EOS Csoport magyarországi leányvállalata több mint 650 ezer, 2025-ben Magyarországon kezelt fedezetlen ügy adatait elemezte. A kutatás második része arra mutat rá, hogy miközben a legnagyobb banki tartozások továbbra is az idősebb korosztályhoz köthetők, a telekommunikációs követelések terén a fiatalabb generációk jelentik a legnagyobb kockázati csoportot. Ugyanakkor biztató jel, hogy éppen ebben a korosztályban nőtt a legnagyobb mértékben a tartozások rendezésének volumene.

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Az elemzés szerint jelentős különbségek figyelhetők meg a banki és a telekommunikációs tartozások szerkezetében. A banki követelések átlagos összege a 60 év feletti korosztályban a legmagasabb: eléri a 925 ezer forintot. Ezzel szemben a 40–59 évesek esetében 741 ezer, míg a 20–39 éves korosztályban 508 ezer forint az átlagos banki tartozás.

A telekommunikációs követelések esetében ugyanakkor fordított a helyzet. A legmagasabb átlagos tartozás a 20–39 éves korosztályban jelenik meg, ahol az átvett követelések átlagos összege meghaladja a 181 ezer forintot. A 40–59 éveseknél ez közel 155 ezer, a 60 év felettieknél pedig mintegy 140 ezer forint.

A jelenség mögött több társadalmi és gazdasági tényező is állhat. A fiatalabb generációk életében a mobilkommunikáció, az internetkapcsolat és az előfizetéses digitális szolgáltatások ma már alapvető szükségletnek számítanak. Az elmúlt években emellett folyamatosan nőtt a készülékfinanszírozással, részletfizetéssel és több szolgáltatás együttes igénybevételével kötött szerződések száma, ami magasabb átlagos kötelezettségeket eredményezhet.

Nő a fizetési hajlandóság a telekommunikációs tartozásoknál

A kutatás szerint a telekommunikációs tartozások rendezésében kedvező folyamatok figyelhetők meg. Míg a banki követelések esetében a befizetések teljes összege 2025-ben 14,1 százalékkal csökkent az előző évhez képest, addig a telekommunikációs tartozásokra érkező befizetések volumene összességében 20 százalékkal emelkedett.

Különösen figyelemre méltó a fiatalok aktivitása: a 20–39 éves korosztályban a telekommunikációs tartozásokra teljesített befizetések összege egyetlen év alatt 45 százalékkal nőtt. A 40–59 évesek körében mindössze 2 százalékos emelkedés volt tapasztalható, míg a 60 év felettieknél 21 százalékkal nőtt a befizetett összeg.

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Az adatok arra utalnak, hogy bár a fiatalabb korosztály nagyobb összegű telekommunikációs tartozásokkal rendelkezik, egyre többen tesznek lépéseket ezek rendezésére. Ez részben a javuló munkaerőpiaci lehetőségekkel, részben pedig a digitális ügyintézési és fizetési megoldások széles körű elterjedésével is összefügghet.

„A követeléskezelés eredményességében továbbra is kulcsszerepet játszik a megfelelő kommunikáció. Tapasztalataink szerint az ügyfelek akkor tudnak felelős döntéseket hozni, ha világos, érthető és időben érkező tájékoztatást kapnak a lehetőségeikről. Bár a digitális csatornák szerepe folyamatosan erősödik, a hagyományos értesítési formák továbbra is meghatározóak maradtak a követeléskezelési folyamatokban” – hangsúlyozta Lencsés Tamás, az EOS Magyarország ügyvezető igazgatója.

A modern követeléskezelés célja nem csupán a tartozások beszedése, hanem olyan fenntartható megoldások kialakítása, amelyek figyelembe veszik az ügyfelek egyéni élethelyzetét és fizetőképességét. Ennek alapja az emberközpontú, átlátható kommunikáció, valamint a rugalmas, megoldásorientált megközelítés.

A szakértők szerint a következő időszak különösen érdekes lehet ebből a szempontból. A 2025-ös év során bekövetkezett politikai és gazdasági változások, valamint az új kormányzat intézkedései várhatóan hatással lesznek a háztartások pénzügyi helyzetére és fogyasztási szokásaira is. Emiatt a 2026-os kutatásának eredményei fontos képet adhatnak majd arról, hogy a változó gazdasági környezet miként befolyásolja a lakossági fizetési képességet, valamint az egyes tartozástípusok alakulását Magyarországon.

Az átvett követelések átlaga 2025-ben - Forrás: EOSAz átvett követelések átlaga 2025-ben - Forrás: EOS
Címlapkép: Getty Images
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