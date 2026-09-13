Nem vicc, milliókat kaszált egy magyar diák ezzel a játékkal: lehet, hogy te is naponta használod

A térképek, villanyoszlopok, útjelzések és a Google autók apró részletei egy átlagos ember számára szinte jelentéktelennek tűnhetnek, egy profi GeoGuessr-játékosnak azonban ezek alapján határozzák meg, hogy hol vannak a világban. Debre Szabolcs 2026-ban megnyerte a GeoGuessr világbajnokságot, és a Pénzcentrum Cashtag videósorozatának legújabb adásában arról beszélt, hogyan lehet a világ különböző pontjait néhány másodperc alatt felismerni, mennyi gyakorlás van a teljesítménye mögött, és egyáltalán mennyit lehet keresni ezzel az e-sporttal.

A GeoGuessr alapötlete egyszerű: a játék egy véletlenszerű helyszínre dobja a játékost a Google Street View segítségével, neki pedig a környezetből kell kitalálnia, hol jár. A svédországi játék 2013-ban indult, azóta pedig komoly nemzetközi vállalkozássá nőtte ki magát. A játék saját adatai szerint már több mint 100 millióan játszottak vele több mint 140 országban, a vállalat pedig üzletileg is látványosan növekszik. A bevétele 2023-ban mintegy 236 millió svéd korona volt, 2024-ben már 312 millió, 2025-ben pedig meghaladta a 473 millió koronát, ami nagyjából 15 milliárd forintos éves árbevételnek felel meg.

Erről, valamint a GeoGuessr világáról, a világbajnokságról és a profi játékosok mindennapjairól szólt a Pénzcentrum videósorozatának, a Cashtagnek a legújabb adása, amelynek vendége Debre Szabolcs friss világbajnok volt.

Debre Szabolcs 2017-ben találkozott először a GeoGuessrrel. A földrajz már gyerekkora óta érdekelte, különösen a térképek és atlaszok, ezért hamar úgy érezte, hogy a játék pont neki való, és komolyan elkezdett foglalkozni vele, azóta pedig profi szinten játszik. 2026-ban eljutott a csúcsra: megnyerte a világbajnokságot. Civilben ugyanakkor továbbra is egyetemista, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen tanul nemzetközi tanulmányokat.

Nem elég ismerni a világtérképet

A GeoGuessrben a sikerhez ma már jóval több kell annál, hogy valaki jól ismerje a világtérképet. A profi játékosok úgynevezett „metákat” is használnak. Ezek olyan apró, felismerhető minták és részletek, amelyek segítenek meghatározni, hogy melyik országban vagy akár annak melyik régiójában járhatnak.

Ilyen lehet például egy villanyoszlop, az útburkolat, az építészet, a növényzet vagy éppen az, hogy milyen Google-autóval készült a Street View-felvétel. Egyes országokban még az autó színe, formája vagy egy apró részlete is fontos támpont lehet.

A hivatalos versenyeken három fő játékmód létezik. A moving módban a játékos egy percig szabadon mozoghat a helyszínen, információkat kereshet, majd megpróbálja a lehető legpontosabban meghatározni a helyet. A no move ennél korlátozottabb: itt már nem lehet szabadon bejárni a környéket, ezért sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy a játékos egyetlen pillantásból felismerje az adott országra vagy régióra jellemző jeleket. A harmadik játékmód még gyorsabb és kiszámíthatatlanabb. A játékos egyetlen képet kap, nem mozoghat és nem zoomolhat, ebből kell megmondania, hol készült a felvétel.

Nem könnyű ebből megélni

A GeoGuessr előfizetéses modellben működik, miközben bizonyos részei ingyenesen is elérhetők. A komolyabb játékosok számára elérhető Pro-előfizetés az Egyesült Államokban például havi nagyjából 7 dollárba kerül.

A vállalat közben egyre nagyobb hangsúlyt helyez az e-sportra is. Világbajnokságot rendeznek, kialakult a kvalifikációs rendszer, élő közvetítések készülnek, és influencerekkel is népszerűsítik a játékot. A versenyek iránt pedig komoly érdeklődés van: online egyszerre nagyjából 360-380 ezren követték a világbajnokságot.

Debre Szabolcs elmondása szerint tavaly és idén is nagyjából 7-8 millió forint nettó bevételt szerzett az e-sportból. A világbajnoki cím ellenére sem tekinti ezt jelenleg megélhetési forrásnak. Úgy látja, ahhoz, hogy valaki ebből főállásban meg tudjon élni, gyakorlatilag folyamatosan a világ legjobbjai között kell lennie, és versenyeket kell nyernie.