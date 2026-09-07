Nagy bejelentést tett a SkyShowtime: visszatér a népszerű sorozat - ekkortól lesz látható a képernyőn

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Október 9-én érkezik a SkyShowtime kínálatába a Marshals című sorozat második évada. A Yellowstone-univerzum legújabb, akciódús szériájában a rajongók kedvence, Kayce Dutton (Luke Grimes) már szövetségi rendőrbíróként folytatja az igazságosztást Montanában.
A történet szerint Dutton maga mögött hagyja a Yellowstone-birtokot, és csatlakozik a szövetségi rendőrbírók elit egységéhez. Haditengerészeti kommandós és cowboymúltját egyaránt kamatoztatva veszi fel a harcot a bűnözőkkel. Csapattársaival – Pete Calvinnal (Logan Marshall-Green), Belle Skinnerrel (Arielle Kebbel), Andrea Cruzzal (Ash Santos) és Miles Kittle-lel (Tatanka Means) – nemcsak a térség erőszakhullámát próbálják megfékezni, hanem a hivatásukkal járó súlyos lelki terhekkel is meg kell küzdeniük, hiszen ők jelentik az utolsó védelmi vonalat.
Eközben Kayce-nek a családi kötelezettségeiről sem szabad megfeledkeznie, így fiával, Tate-tel (Brecken Merrill), valamint a Broken Rock rezervátumban élő bizalmasaival, Móval (Mo Brings Plenty) és Thomas Rainwaterrel (Gil Birmingham) is ápolnia kell a kapcsolatot.
A szolgáltató alig egy hónappal a premier előtt hozta nyilvánosságra az új epizódok előzetesét és a hivatalos képanyagot. A Taylor Sheridan kreatív vezetésével készült produkció első évada jelenleg is teljes egészében elérhető a platformon.
A Marshals tökéletesen illeszkedik a SkyShowtime kínálatába, amely a Yellowstone-univerzum otthonaként a főszéria mind az öt évadát, valamint az 1883 és az 1923 című előzménysorozatokat is felvonultatja. A platformon emellett Sheridan számos más népszerű alkotása is streamelhető, köztük a Tulsa King, a Mayor of Kingstown, a Lioness, vagy az olyan újabb sikersorozatok, mint a Landman és a The Madison.
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