Ars Sacra Fesztivál 2026: helyszínek, programok és minden fontos tudnivaló egy helyen

Szeptemberben ismét jön az Ars Sacra Fesztivál, amely templomokban, múzeumokban és más kulturális helyszíneken kínál ingyenes programokat a keresztény kultúra iránt érdeklődőknek. A Templomok Éjszakája 2026-ban is a fesztivál fontos része jelenti, ilyenkor a megszokottól eltérő időpontokban is látogathatóvá válik néhány vallási helyszín. A cikkben összefoglaljuk, mikor lesz az Ars Sacra 2026, milyen programokra lehet számítani, mely helyszínekre érdemes figyelni, és mire kell odafigyelni, ha részt akarunk venni valamelyik eseményen.

Nem kell rendszeres templomlátogatónak lenni ahhoz, hogy valaki találjon magának programot az Ars Sacra 2026 kínálatában. Aki koncertre, kiállításra, tematikus városi sétára vagy különleges kulturális élményre vágyik, annak érdemes átnéznie a fesztivál kínálatát: szeptember 12. és 20. között több száz ingyenes rendezvény várja az érdeklődőket országszerte. Cikkünkben összegyűjtjük a legfontosabb tudnivalókat a Nyitott Templomok Napja, valamint a Templomok Éjszakája kapcsán, majd megmutatjuk, milyen típusú programokkal készülnek az idei Ars Sacra fővárosi, vidéki és határon túli szervezői.

20. Ars Sacra: több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál

Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra 2026 rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált szeptember 12. és 20. között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is.

Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban huszadik alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a „Reményt és jövőt adok nektek!” idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is.

Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. A kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, templom- és várostörténeti séták, múzeumi tárlatvezetések, családi programok és különleges művészeti alkalmak is szerepelnek.

Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez.

Nyitott Templomok Napja 2026

A Nyitott Templomok Napja az Ars Sacra Fesztivál egyik leghangsúlyosabb programrésze. A 2026-os fesztivál nyitó hétvégéjén, szeptember 12-én templomok, kápolnák és imaházak nyílnak meg a látogatók előtt országszerte. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy ne csak egy-egy szertartás idején léphessünk be a keresztény kultúra szent tereibe.

A Nyitott Templomok Napjához csatlakozó helyszínek teljes listája és részletes programkínálata az Ars Sacra oldalán böngészhető. Érdemes előre kiszemelni a programokat, mert egyes programok vagy kisebb befogadóképességű helyszínek regisztrációhoz, előzetes jelentkezéshez vagy létszámkorláthoz köthetik a részvételt.

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Milyen programokra lehet számítani?

A programok sokszínűsége miatt a Nyitott Templomok Napja nem egyszerűen extra nyitvatartást jelent. Van, ahol a templom építészeti és művészeti részleteit mutatják be, máshol kiállítás, közösségi program, zenei alkalom, csendes ima vagy családi foglalkozás kapcsolódik a látogatáshoz.

A budapesti Bosnyák téri templom programkínálatának különlegessége az elzártabb templomi terek megnyitására épül. A 80 éves templom szeptember 12-i programjában több toronytúra is szerepel, köztük esti időpontokkal, így a látogatók nemcsak kívülről vagy a padsorokból láthatják az épületet, hanem a templom ritkábban bejárható részeibe is feljuthatnak. A toronyépítés történetét filmvetítéssel is bemutatják, de a nap során építészeti előadás, gitáros szentmise és szentségimádás kapcsolódik a nyitott templomi programhoz.

Pécsett a Mindenszentek-templom programja a történeti és művészeti felfedezésre épül. Az érdeklődők templomtörténeti kiállításon, vezetett történeti-művészettörténeti sétán és ostyasütésen is részt vehetnek. A helyszínek között ráadásul nemcsak a templom, hanem az egykori kármelita rendház épülete is szerepel.

Olyan helyszín is akad, ahol a program lényegét nem az épület adja, hanem az oda járó hívek. Ilyen például az Angyalföldi Baptista Gyülekezet imaháza, ami a Nyitott Templomok napján az egyház közösségteremtő szerepére fókuszál. A helyszínen a gyülekezet történetének bemutatása mellett beszélgetési lehetőség és gyerekprogram is kapcsolódik a nyitott naphoz, így itt az épület helyett a mögötte álló sokszínű közösség kapja a hangsúlyt.

Templomok Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Néhány templom nem elégedett meg a napközbeni programokkal, ezért egy-egy éjszakába nyúló, különleges lehetőséget is találhatunk az Ars Sacra idei programkínálatában. Van, ahol esti templomtúrára lehet jelentkezni, máshol koncert, dicsőítés, csendes ima vagy késő esti bejárás miatt érdemes visszatérni a templomba naplemente után.

XV. Templomok Éjszakája Debrecenben

Debrecenben idén már 15. alkalommal szervezik meg a Templomok Éjszakája különleges programjait. Szeptember 19-én a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára három különböző sétára hívja az érdeklődőket, amelyek a város református, katolikus, evangélikus, baptista és zsidó kötődésű helyszíneit is érintik. A debreceni program tehát nem egy-egy templom esti megnyitására épül, hanem szervezett városi sétaként működik.

Nyitott Templomok Éjszakája: Felvidéki dicsőítő zenekarok koncertjei

A felvidéki Köbölkúton a Borromeo Szent Károly-plébániatemplom éjszakába nyúló zenei programmal kapcsolódik az Ars Sacra Fesztiválhoz. A szeptember 19-i Nyitott Templomok Éjszakáján felvidéki dicsőítő zenekarok lépnek fel, a templom pedig este 6 órától éjfélig tart nyitva.

A program nemcsak koncertként érdekes: a helyszínen bemutatják a 400 éves Káldi György-féle első teljes magyar nyelvű katolikus Bibliát is. Így a köbölkúti este egyszerre szól zenéről, közösségről és magyar nyelvű keresztény örökségről.

Nyitott Templomok Éjszakája Salföldön: Szent Máté-templom

Salföldön már maga a helyszínválasztás is figyelemre méltó: a mindössze 74 lakosú település Szent Máté-temploma kapcsolódik be az esti programok közé. A szeptember 19-i alkalom nem nagyvárosi koncert vagy látványos tömegrendezvény, hanem csendesebb templomi program, ahol egy kis falu szakrális öröksége kerül előtérbe.

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Templomok Éjszakája 2026: késő esti áhítatok és lelki programok

A Templomok Éjszakája 2026-os programjai között több olyan lehetőség is szerepel, amely nem koncertre vagy templomtúrára épül, hanem imára, elcsendesedésre és közösségi jelenlétre. Például Szombathelyen a Kálvária templom, vagyis a Szent Kereszt Plébánia a délutáni templomtörténeti és közösségi programok után kifejezetten éjszakai lelki alkalommal folytatja a napot. A gitáros szentmisét közös elmélkedés, dicsőítés és egész éjszakás szentségimádás követi, amely a vasárnap reggeli szentmiséig tart.

Az ország több pontján is az imádságra és az Istenre figyelésre kerül a hangsúly az esti órákban. Budapesten, a Ráday Ház udvarán például egy hangulatvilágítással kísért, meditatív éjszakai sétaútvonalat lehet bejárni. Pécsett a Mindenszentek-templomban gyertyafényes elcsendesedéssel egybekötött esti nyitva tartás várja a látogatókat. Nagyszebenben pedig az Evangélikus Székesegyház szentélyében tartanak liturgikus esti imádságot, úgynevezett kompletóriumot. Emellett Vác főterén az Eucharist Zenekar ad nagyszabású esti dicsőítő koncertet, míg országszerte több csatlakozó plébánián szerveznek gyertyafényes, Taizé-i éjszakai imaórákat.

Ars Sacra programok Budapesten

Budapesten az Ars Sacra Fesztivál programjai több irányból közelítenek a keresztény kultúrához. A templomi események mellett múzeumi és kulturális intézményi programok, kiállítások, irodalmi estek és városi séták is bekerültek a fővárosi kínálatba, ezért nem csak azoknak érdemes böngészniük a programkeresőt, akik kifejezetten liturgikus vagy egyházzenei alkalmat keresnek.

Budapesti templomi és zenei programok

A Felsővízivárosi Szent Anna-templomban a Jehmlich-orgona kerül a középpontba: Balasi Barnabás orgonaművész játékkal és magyarázatokkal avatja be a látogatókat a hangszer működésébe és hangzásába. Ugyanitt a 10 órás szentmisén Schubert B-dúr miséje is elhangzik, vagyis a program itt egyszerre működik liturgikus és zenei alkalomként.

A budapesti templomi koncertek között többféle műfajból lehet válogatni. A Piarista Kápolnában a Vox Christi Kamarakórus reneszánsz vokálpolifóniát énekel, a Külső-Üllői Úti Református Gyülekezet templomában az Apologia Jazz Project református énekfeldolgozásokat játszik jazz, folk és egyházzene fúziójában, a Rózsák terén a Magnificat Leánykar kortárs magyar egyházzenei műveket szólaltat meg. Aki inkább szabadtéri koncertet keres, a Budapest Helyőrség Zenekar műsorát a Szent István Bazilika előtti téren hallgathatja meg.

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Kiállítások, irodalmi estek és városi séták

Az Ars Sacra budapesti programjai nem állnak meg a templomi eseményeknél. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban Bada Márta és Váradi Gábor roma festők tárlata, a Barabás Villában pedig az „Éltető remény” című képzőművészeti kiállítás várja az érdeklődőket. De az irodalom kedvelői sem maradnak programlehetőség nélkül. A fővárosi kínálatban több zenés-irodalmi est is szerepel, például Adorjáni Bálint, Kacsó Hanga Borbála és Márkos Albert közreműködésével. A helytörténet iránt vonzódók a belső-ferencvárosi református negyedben szervezett vezetett sétán vehetnek részt, amely a Bibliamúzeum megtekintésével zárul.

Kiemelt vidéki Ars Sacra programok 2026-ban

Az Ars Sacra 2026-ban sem korlátozódik Budapestre. A programhoz vidéki templomok, plébániák, egyházi gyűjtemények, közösségi terek és kulturális intézmények is csatlakozhattak, a helyi szervezők pedig szabadon dönthettek arról, hogy milyen programmal kapcsolódnak be.

Történelmi templomok és egyházi örökség

Kiemelt helyszín idén Vác, ahol a Váci Egyházmegye ezeréves fennállását, a Millenniumot ünneplik. A jubileum csúcspontja a szeptember 19-i egyházmegyei nap és az ünnepi szentmise a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Győrben a Káptalandombon tartanak ingyenes szakértői tárlatvezetéseket a középkori egyházmegyei kiállításokon, Esztergomban pedig a Keresztény Múzeum biztosít családi napot és kulisszatitkokat bemutató restaurátori előadásokat.

Zenei és közösségi programok

Miskolcon kifejezetten sűrű Ars Sacra-programsorozattal készülnek: a városban több mint 50 ingyenes eseményt hirdettek meg, 500-nál is több közreműködővel. A kínálatban komolyzenei, népzenei, könnyűzenei és klezmer koncertek, kiállítások, versmondó verseny, színjátékok, ifjúsági programok és zarándoklat is szerepel, a nyitókoncertet pedig a Zenepalota Bartók termében tartják.

Kaposváron inkább a templomi zene és a helyi közösségi jelenlét rajzolja ki az Ars Sacra-programokat. A városi kínálatban népzenei koncert, orgonakoncert, ökumenikus zenei alkalom és képzőművészeti kiállítás is szerepel, több templomi és közösségi helyszínen. Ez a vidéki példa azoknak lehet érdekes, akik nem nagy, központi fesztiválnapot keresnek, hanem több kisebb, egymáshoz lazábban kapcsolódó kulturális és egyházi program közül választanának.

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Nagyszebeni programok: Ars Sacra a határon túl

Az Ars Sacra Fesztivál nemcsak magyarországi programokat fog össze, a 2026-os kínálatban határon túli helyszínek is megjelennek. Ezek közülA legkiemelkedőbb határon túli példa Nagyszeben, ahol 12 történelmi partnertemplom csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A programok között szerepelnek szakrális séták a történelmi belvárosban, ahol az egyházi vezetők maguk mutatják be a templomokat és a közösség életét. A zenei kínálat is rendkívül erős: orgonakoncertek, a helyi zsinagógában tartott ünnepi koncertek, valamint a Vox Medicalis kórus fellépései várják a látogatókat.

Hasznos tudnivalók az Ars Sacra 2026 látogatóinak

Az Ars Sacra fesztiválon a részvétel minden hivatalosan csatlakozó programon – legyen az koncert, kiállítás vagy séta – teljesen ingyenes, a részvételhez nem kell belépőjegyet váltani. Ugyanakkor érdemes figyelni a részletekre, mert a létszámkorlátos események, például a debreceni vezetett templomtúrák, az esztergomi múzeumi bejárások vagy a nagyszebeni szakrális séták előzetes online vagy telefonos regisztrációhoz kötöttek.

A templomi helyszíneken tartott események a hívőktől és a nem hívőktől egyaránt megkívánják a tér szelleméhez illő viselkedést. Érdemes időben érkezni, a mobiltelefonokat lenémítani, és az öltözetben is alkalmazkodni a szakrális környezethez. Különösen a liturgikus alkalmakon, tehát például szentmiséken, áhítatokon, szentségimádásokon fontos a visszafogott jelenlét. A fotózást illetően pedig mindig fontos előzetesen tájékozódni a helyi szabályokról, vagy engedélyt kérni a szervezőktől.

Mivel a 2026-os Templomok Éjszakája és az egész Ars Sacra fesztivál kínálata rendkívül széles, az időpontokban és helyszínekben az utolsó pillanatban is történhetnek változások. A pontos kezdési időpontokat és részvételi feltételeket nem árt még egyszer ellenőrizni indulás előtt - akár a hivatalos Ars Sacra programkeresőben, akár a szervező intézmény, plébánia saját weboldalán.