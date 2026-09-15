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Kivonulhat a SkyShowtime streamingszolgáltató Magyarországról
A Comcast NBC és a Paramount Skydance a közös európai streamingplatformjuk, a SkyShowtime megszüntetését mérlegeli. A döntés a magyarországi előfizetőket is érintheti, a háttérben pedig a kiélezett piaci verseny és a kedvezőtlen gazdasági környezet áll.
Egy hétfőn kiszivárgott belső levél szerint a SkyShowtime igazgatótanácsa arról tájékoztatta Monty Sarhan vezérigazgatót, hogy elkezdték vizsgálni a vállalat jövőjét érintő stratégiai lehetőségeket, köztük a szolgáltatás teljes leállítását is. Az anyavállalatok a lépést az egyre élesebb versennyel és a megváltozott üzleti környezettel indokolták - írja a Reuters.
A 2022-ben indult, így immár négy éve működő platform jelenleg 22 európai piacon, köztük Magyarországon érhető el. A szolgáltatás a Comcast NBC és a Paramount Skydance által gyártott sorozatokat és filmeket kínálja, így egy esetleges bezárás a teljes európai előfizetői bázist érzékenyen érintené.
Monty Sarhan az igazgatótanács levelét saját üzenettel kiegészítve továbbította a munkavállalóknak. A vezérigazgató elismerte, hogy a fejlemények bizonytalanságot keltenek, ugyanakkor biztosította a dolgozókat arról, hogy a következő lépések kidolgozása során a cégvezetés elsődleges feladatának tekinti a csapat maximális támogatását.
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