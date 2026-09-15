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Bakancslistás őszi program a hétvégére: legendás gőzmozdony tér vissza az erdei sínekre
Aki szereti a kisvasutakat és a gőzmozdonyokat, annak vasárnap érdemes Pörböly felé venni az irányt. A Gemenc Zrt. egész nap programokkal és különleges gőzmozdonyos kirándulásokkal várja az érdeklődőket a Gemenci Erdei Vasút napján.
Hétvégén ismét megtelik élettel a pörbölyi Ökoturisztikai Központ: szeptember 20-án, vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút Napját. A Gemenc Zrt. egész napos programokkal készül, így a kisvasutazás mellett kiállítások, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, íjászbemutató, lovasfogatozás, veterán járművek és még kertmozi is várja a látogatókat.
A nap egyik nagy attrakciója természetesen az erdei vasút lesz. A 2026-os hétvégi menetrend szerint vasárnap öt vonatpár közlekedik Pörböly és Malomtelelő között: az első szerelvény 9.15-kor indul Pörbölyről, az utolsó pedig 16.40-kor érkezik vissza. A menetrendben két gőzvontatásra is lehetőség van, amennyiben az időjárási és műszaki feltételek ezt lehetővé teszik.
A pörbölyi központban közben több kiállítást is meg lehet nézni. A „Legenda és valóság: a gemenci gímszarvas” című tárlat a felújított Frigyes főherceg-pavilonban mutatja be a gímszarvasok életét és a hozzájuk kapcsolódó vadászati hagyományokat. Emellett látogatható a „Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben” kiállítás és a vasúttörténeti gyűjtemény is. A méhek és a méhészet iránt érdeklődők pedig a Gemenci Méhészeti Gyűjteményt is felkereshetik.
A gyerekeket fajátékok, kézműves foglalkozás és lézeres céllövölde várja, de lesz íjászbemutató, velocipéd- és kerékpártörténeti bemutató, valamint retro autó- és motorfelvonulás is. A napot este kertmozi zárja, 19 órától 21 óráig.
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Aki pedig nemcsak sínen, hanem lovasfogattal is felfedezné a Gemencet, az négy időpont közül választhat: 10, 11.30, 13 és 14.30 órakor indulnak az egyórás körök. A rendezvényre belépőjegy szükséges, a felnőttjegy 4500, a gyerekjegy 3500, a családi jegy pedig 14 ezer forintba kerül. A részletes program és a járatokkal kapcsolatos információk a Gemenc Zrt. turisztikai oldalán érhetők el.
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