Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 37. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten, csütörtök
Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 350 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 350 millió forint volt.
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A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
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11; 15; 20; 32; 33; 41.
Ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő vasárnapi sorsolás alkalmával már 440 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 690 505 Ft
- 4 találat: 14 785 Ft
- 5 találat: 3 825 Ft
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