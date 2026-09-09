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Történelmi rekord a magyar lottón: elképesztő, soha nem látott összeg ütheti a szerencsés nyertes markát
Több mint három hónapja várat magára a telitalálat a Skandináv lottón, aminek köszönhetően már az egymilliárdos álomhatárt súrolja alulról a játék ezen a héten elérhető főnyereménye.
Sosem volt még ilyen magas a Heteslottónak is titulált lottójáték főnyereménye. Az eheti jackpot összege már 925 millió forint, és 14 hete nincs telitalálat. A Skandi 27 éves történetében átlagosan 3 évente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben a rekord főnyereményt is jelentett. A legutóbbi csúcsdöntés ennél is rövidebb ideje, 2 éve volt.
Az elmúlt 14 hét alatt a 35 számból a gépi sorsoláson 31, a kézi sorsoláson pedig 32 különböző számot húztak ki, vagyis szinte a teljes számtartomány megjelent már a nyertes kombinációkban. A mostani halmozódási időszakban a 32-es számú golyót kerülte el a szerencse, azaz az eltelt több mint három hónapban egyetlen alkalommal sem húzták ki, sem a gépi, sem a kézi sorsoláson. Ezzel szemben a 12-es szám bizonyult a legaktívabbnak: a 14 hét alatt összesen 12 alkalommal került ki a sorsológömbből: nyolcszor a gépi, négyszer a kézi sorsoláson.
A Skandináv lottó 1999-es indulása óta meghatározó szereplője a hazai számsorsjátékok piacának, és az évek során számos milliomost adott az országnak. A játék népszerűségét többek között az adja, hogy nagytestvéreihez képest kevesebb, mindössze 35 számból kell kiválasztani hetet, ráadásul ikersorsolásos, azaz ugyanazzal a számsorral két sorsoláson is részt vesznek. A szerda esti sorsolásokon ugyanis egy gépi és egy kézi sorsolást is lebonyolítanak.
Ha most szerdán születik telitalálat, a szerencsés nyertesnek az örömön kívül nincs más dolga, mint 90 napon belül jelentkezni a nemzeti lottótársaságnál. A 300 millió forintot meghaladó nyeremények esetében a társaság külön nagynyertes-vonalat működtet, amelynek elérhetősége a Szerencsejáték Zrt. online felületein és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalással történik.
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