A Hatoslottó nyerőszámai a 36. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 350 millió forint lesz.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

6; 8; 14; 15; 33; 34.

A 36. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 350 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 4 395 Ft

4 találat: 19 600 Ft

5 találat: 1 124 720 Ft

Jokerszám: 849274

Ezen a játékhéten (36.) volt telitalálat a Jokeren; kettő is, a szerencsés játékosok egyenként 25 millió 743 265 forinttal lettek gazdagabbak. A 37. héten így 40 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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