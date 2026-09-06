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A Hatoslottó nyerőszámai a 36. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 16:06

Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következő héten, csütörtökön a várható főnyeremény 350 millió forint lesz.

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

6; 8; 14; 15; 33; 34.

A 36. heti vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény. Éppen ezért a következő héten, csütörtökön 350 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények a Hatoslottón:

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

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Jokerszám: 849274

Ezen a játékhéten (36.) volt telitalálat a Jokeren; kettő is, a szerencsés játékosok egyenként 25 millió 743 265 forinttal lettek gazdagabbak. A 37. héten így 40 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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