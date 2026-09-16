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Történelmi rekord a magyar lottón: soha nem látott, mesés összeget nyerhetünk szerdán
Soha nem látott összeget kínál a Skandináv lottó főnyereménye: a játék 27 éves története során először 1 milliárd forintot ér a 7 szám eltalálása, ami azt is jelenti, hogy a Heteslottónak is hívott játékkal is beléphet egy nyertes a milliárdosok klubjába.
Több mint 100 napja várat magára a telitalálat a Skandináv lottón, amelynek köszönhetően e hét szerdán - a hibátlan ikszelésért - 1 milliárd forintot vihet haza a szerencsés nyertes. A Skandi 27 éves történetében eddig átlagosan háromévente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben rekordösszegű jackpotot is eredményezett, azonban kilenc számjegyű összeget a játék történetében még soha nem kínáltak.
A Skandináv lottó ezzel - a Szerencsejáték Zrt. számsorsjátékai közül - az ötödik olyan, amelynek főnyereménye elérte az egymilliárd forintos álomhatárt. Elsőként az Ötöslottó hozott milliárdos jackpotot még 1999-ben, ezt követte a Hatoslottó 2007-ben, az Eurojackpot 2014-ben, végül pedig a Kenó 2016-ban. A halmozódásnak köszönhetően most pedig a Skandináv lottó is belépett a „milliárdosok klubjába”.
A számmisztikában hívőknek sincs könnyű dolguk, ugyanis az elmúlt 15 hét alatt a 35 számból mind a gépi, mind a kézi sorsolások során 34-34 különböző szám került elő, vagyis szinte a teljes számtartomány megjelent már a nyertes kombinációkban. A halmozódás teljes időszakában sem a gépi, sem a kézi sorsoláson nem húzták ki egyszer sem a 32-est, így joggal nevezhető a mostani időszak „elátkozott” számának. Ezzel szemben a 12-es továbbra is őrzi vezető helyét a leggyakrabban kisorsolt számok között.
A halmozódás nemcsak a rekordösszegű főnyeremény miatt figyelemre méltó. Az elmúlt 14 hét során az alsó nyerőosztályokban - összesen - közel 2 milliárd forintot nyertek a játékosok a négyes, ötös és hatos találatokkal.
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Amennyiben most szerdán telitalálat születik a negyedik milliárdost avathatja idén a Szerencsejáték Zrt. Az eltelt több mint 8 hónapban ugyanis két Hatoslottó és egy Ötöslottó nyertes vihetett haza milliárdos nyereményt.
Címlapkép: MTI/Kovács Attila
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