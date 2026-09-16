Történelmi rekord a magyar lottón: soha nem látott, mesés összeget nyerhetünk szerdán

Soha nem látott összeget kínál a Skandináv lottó főnyereménye: a játék 27 éves története során először 1 milliárd forintot ér a 7 szám eltalálása, ami azt is jelenti, hogy a Heteslottónak is hívott játékkal is beléphet egy nyertes a milliárdosok klubjába.

Több mint 100 napja várat magára a telitalálat a Skandináv lottón, amelynek köszönhetően e hét szerdán - a hibátlan ikszelésért - 1 milliárd forintot vihet haza a szerencsés nyertes. A Skandi 27 éves történetében eddig átlagosan háromévente fordult elő olyan halmozódás, amely egyben rekordösszegű jackpotot is eredményezett, azonban kilenc számjegyű összeget a játék történetében még soha nem kínáltak.

A Skandináv lottó ezzel - a Szerencsejáték Zrt. számsorsjátékai közül - az ötödik olyan, amelynek főnyereménye elérte az egymilliárd forintos álomhatárt. Elsőként az Ötöslottó hozott milliárdos jackpotot még 1999-ben, ezt követte a Hatoslottó 2007-ben, az Eurojackpot 2014-ben, végül pedig a Kenó 2016-ban. A halmozódásnak köszönhetően most pedig a Skandináv lottó is belépett a „milliárdosok klubjába”.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló belegondolni: tényleg bukhatja 6,5 milliárdját az Ötöslottó rekordnyertese? Február végén valaki 6 523 768 955 forintot nyert az Ötöslottón, de azóta nem hallani arról, hogy át is vette-e a pénzt.

A számmisztikában hívőknek sincs könnyű dolguk, ugyanis az elmúlt 15 hét alatt a 35 számból mind a gépi, mind a kézi sorsolások során 34-34 különböző szám került elő, vagyis szinte a teljes számtartomány megjelent már a nyertes kombinációkban. A halmozódás teljes időszakában sem a gépi, sem a kézi sorsoláson nem húzták ki egyszer sem a 32-est, így joggal nevezhető a mostani időszak „elátkozott” számának. Ezzel szemben a 12-es továbbra is őrzi vezető helyét a leggyakrabban kisorsolt számok között.

A halmozódás nemcsak a rekordösszegű főnyeremény miatt figyelemre méltó. Az elmúlt 14 hét során az alsó nyerőosztályokban - összesen - közel 2 milliárd forintot nyertek a játékosok a négyes, ötös és hatos találatokkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET A kukában végezte a 400 milliós lottófőnyeremény: hihetetlen hajsza indult a szelvényért Egy dél-olaszországi lottójátékos véletlenül kidobta az egymillió eurót érő nyertes szelvényét, ám a szemétszállítók kétnapos kutatás után megtalálták azt a hulladékhegyben.

Amennyiben most szerdán telitalálat születik a negyedik milliárdost avathatja idén a Szerencsejáték Zrt. Az eltelt több mint 8 hónapban ugyanis két Hatoslottó és egy Ötöslottó nyertes vihetett haza milliárdos nyereményt.

Címlapkép: MTI/Kovács Attila

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon