120 éves diófa, libanoni cédrus és aranyhalakkal teli tó is található Havas Henrik kisoroszi kertjében.
Elképesztő fényűzés és pompa: ilyen luxusvillában él Fásy Ádám és családja
Fásy Ádám és családja korábban több alkalommal is bepillantást engedett Budapest közelében található otthonába. A hatalmas villát látványos, klasszikus stílusú berendezés jellemzi, szinte minden helyiségben feltűnnek a díszes és aranyszínű részletek. A család otthonáról készült korábbi felvételek most ismét előkerültek, írja a Story.
Fásy Ádámék otthonába először 2013-ban nyerhetett betekintést a Pimasz úr Ottalszik című műsor, amikor Papp Gergő egy éjszakát töltött a családnál. Különösen az emeleti fürdőszoba volt látványos: a fürdőkád mellett két görög oszlop állt, a csaptelepek pedig aranyszínben pompáztak. Néhány évvel később, 2016-ban a Story munkatársait is körbevezették a villában.
Az ingatlanban tágas terek, díszes bútorok, festmények és különféle különleges tárgyak sorakoznak. Fásy Ádám, felesége, Gurzó Mária és lányuk, Fásy Zsüliett több helyiséget is megmutattak, köztük azt is, hol készülnek a családi ételek.
A belső tereken egyértelműen a klasszikus, gazdagon dekorált stílus dominál, az arany részletek és antik hatású berendezési tárgyak több helyiségben is visszatérnek.
A villa most azért került ismét a figyelem középpontjába, mert Gurzó Máriát szeptember 9-én letartóztatták az NKA által kifizetett támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. A Kecskeméti Járásbíróság döntése ellen a gyanúsított fellebbezett, így az egyelőre nem jogerős.
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