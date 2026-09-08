Kutatók Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Szeptember utolsó hétvégéjén ismét megnyílnak a laboratóriumok, kutatóhelyek és egyetemi műhelyek a nagyközönség előtt. A Kutatók Éjszakája 2026 szeptember 25–26-án előadások, kísérletek, laborlátogatások, bemutatók, workshopok és családi foglalkozások széles kínálatával várja az érdeklődőket országszerte. Összegyűjtöttük, amit az idei Kutatók Éjszakájáról tudni lehet, ahogy azt is, melyik városban milyen tudományterületeket „kutathatunk" egy éjszakán át.

Több mint 1200 meghirdetett program közül válogathatnak azok, akik szeretnének belekóstolni egy kicsit a tudomány világába a menetrend szerint szeptember végén megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakáján. Egy ilyen méretű felhozatalnál könnyű elveszni a lehetőségek között, különösen akkor, ha családdal indulnánk útnak, egy konkrét tudományterület érdekel bennünket, vagy pályaválasztás előtt szeretnénk közelebbről megnézni egy egyetemi képzést.

Hogy segítsünk megtalálni a leginkább testhezálló tudományos élményt, először megnézzük, mi mindennel készülnek a több témában is csatlakozó egyetemi városok – kezdve természetesen a fővárossal. Feltérképezzük többek között a Kutatók Éjszakája 2026 Szeged, Debrecen vagy épp Szombathely vonzáskörzetében meghirdetett rendezvényeit, de tematikus ajánlókkal is készülünk azoknak, akik nem a földrajzi, hanem a tudományterület alapján szeretnének dönteni.

Egyetemi városok és tudományos központok a Kutatók Éjszakája fő helyszínei

A Kutatók Éjszakája országos kínálatának jelentős részét hagyományosan az egyetemek, kutatóintézetek és az ezek köré szerveződő tudományos műhelyek adják. A legnagyobb egyetemi városokban ezért egyetlen este alatt akár egészen eltérő területek között is lehet válogatni: az orvostudománytól és a kémiától az informatikán, mérnöki tudományokon és közgazdaságtanon át egészen a társadalom- és bölcsészettudományokig.

Kutatók Éjszakája 2026 Budapest

Nem meglepő módon Budapesten találjuk a kezdeményezés legnagyobb és legsokszínűbb kínálatát. A fővárosban egyetemek mellett kutatóintézetek, iskolák, múzeumok és technológiai, illetve gyógyszeripari szereplők is bekapcsolódnak a rendezvénybe. Az ELTE-n többek között természettudományos és matematikai programok várják a látogatókat, az Óbudai Egyetemen mérnöki workshopok és kémiai kísérletek is megjelennek, az Ericsson pedig 5G-technológiát, bázisállomást és önvezető LEGO-autót is bemutat. A gyógyszerkutatás iránt érdeklődők a Richter programjain a gyógyszerfejlesztés folyamatába és a kutatói életpályába is betekintést kaphatnak.

A Kutatók Éjszakája 2026 Budapest-szerte kínálja a tudományos élményeket. A programok között a gyerekeknek és családoknak szóló interaktív foglalkozások, a középiskolások pályaorientációját segítő események, valamint a felnőtteknek szóló előadások, laborlátogatások és szakmai bemutatók is helyet kapnak.

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Kutatók Éjszakája 2026 Debrecen

A Kutatók Éjszakája 2026 debreceni kínálatának nagy erőssége, hogy a Debreceni Egyetem szinte teljes tudományos spektruma megjelenik benne. Az egészségtudományok iránt érdeklődők anatómiai bemutatókon, genetikai és rákkutatási programokon ismerkedhetnek a kutatói munkával, de mikrobiológiai, gyógynövényes és természettudományos foglalkozások is szerepelnek a programban. A humán és társadalomtudományok sem maradnak háttérben: a digitális média világát például a fake news, a mesterséges intelligencia, az anime és a sportpodcastok felől is vizsgálják. Az ATOMKI látványos fizikai kísérletekkel, köztük folyékony nitrogénnel végzett bemutatókkal teszi kézzelfoghatóvá a természettudományt.

Kutatók Éjszakája 2026 Eger

A Kutatók Éjszakája 2026 Eger több korosztályát és oktatási intézményét is megihlette, az itt meghirdetett programok jó példái annak, hogy a rendezvény nem kizárólag egyetemi laboratóriumokról szól. A városban ugyanis középiskolai helyszín is bekapcsolódik a tudománynépszerűsítésbe. Az Egri Dobó István Gimnázium egyszerre közelít a történelem, a fizika és a kémia felől: a látogatók 19. század végi fizikai kísérleteket és korabeli eszközöket bemutató programmal találkozhatnak, míg a tanulókísérleti foglalkozásokon maguk is közelebb kerülhetnek a kémiához. A programok így nemcsak kész tudományos eredményeket mutatnak be, hanem arra is rávilágítanak, hogyan változott a természettudományos kísérletezés és oktatás az elmúlt évszázadokban. Természetesen a helyi Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sem marad tétlen. Ők viszont sok eseményükkel a legmodernebb kérdésekre és problémákra reflektálnak, például a mesterséges intelligenciára, a kvantuminformatikára vagy épp az e-sportokra.

Kutatók Éjszakája 2026 Miskolc

Erősen meghatározzák a város és a térség műszaki-tudományos hagyományai a Kutatók Éjszakája 2026 Miskolc környékén fellelhető eseményeit, de az összkép jóval túl is mutat a helyi specializációkon. A Miskolci Egyetem programjai között a mérnöki és természettudományok mellett történeti, társadalomtudományi és játékos-ismeretterjesztő témák is helyet kapnak. A látogatók többek között a tűzzománcozás technológiájának fejlődésével ismerkedhetnek, családtörténeti kérdések nyomába eredhetnek, illetve nyomozós programon is részt vehetnek. Az egyetem mellett miskolci középiskolák és a Bay Zoltán Kutatóközpont is szerepel a csatlakozó intézmények között, így a pályaválasztás előtt álló diákok többféle tudományos és műszaki környezetbe is bepillanthatnak.

Kutatók Éjszakája 2026 Pécs

Feltehetően még közel sem teljes a Kutatók Éjszakája 2026 Pécs városában és vonzáskörzetében meghirdetett programkínálata. A Pécsi Tudományegyetem ugyanis minden évben rengeteg izgalmas eseménnyel népszerűsíti az intézményben oktatott tudományterületeket, ám cikkünk megjelenésekor ezek még nem jelentek meg a hivatalos felületen.

A helyi kínálatban azonban már így is felbukkannak az orvos- és egészségtudományok, valamint társadalmi, humán és természettudományos témák is. A mesterséges intelligencia például nemcsak technológiai kérdésként kerül elő. Külön programok foglalkoznak etikus használatával és azzal is, hogyan kapcsolódik a mentális egészséghez. A fiatalabb korosztály számára játékosabb megközelítések is helyet kapnak, köztük olyan foglalkozás, amely társasjátékokon keresztül mutatja be a vízi ökoszisztémák működését. A programok így az elméleti kérdésektől az interaktív tudománynépszerűsítésig többféle belépési pontot kínálnak.

Kutatók Éjszakája 2026 Szeged

Idén is szép számban kínál kísérletezős, nyomozós és látványosabb tudományos élményeket a Kutatók Éjszakája 2026 Szeged lakóinak. A környék kutatóközpontjai főként a molekuláris biológia, a genetika és az anyagtudományok köré szervezik a legizgalmasabb bemutatóikat. Az interaktív állomásokon mikroszkópos nyomozások, virtuálisvalóság-alapú biológiai utazások és kültéri kísérletshow-k várják a felfedezőket. A rendezvények kulcsfontosságú eleme a játékos ismeretterjesztés, aminek köszönhetően az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály megtalálja a számítását.

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Kutatók Éjszakája 2026 Szombathely

Nemcsak iskolai vagy egyetemi eseményként jelenik meg a Kutatók Éjszakája 2026 Szombathely életében, hanem városi programként is. A meglepően széles választékban többek között a természettudományok, a pszichológia és a művészet is szerepet kap - hol játékos, hol kifejezetten szakmai környezetben.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központban digitális planetárium és csillagvizsgáló, fizikai kísérletek, kémiai kvíz és szabadulószoba, genetikai és növénytani programok, valamint mentális egészséggel és pszichológiával foglalkozó események is várják az érdeklődőket. A legfiatalabbaknak külön kis kutatói játszósarok is készül. A város múzeumi intézményei közben más irányból kapcsolják össze a tudományt és a hétköznapi életet: a fenntarthatóság, a történeti életmód és az étkezési kultúra szintén megjelenik a témák között.

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Kutatók Éjszakája 2026 Veszprém

Veszprémben a Pannon Egyetem több kara kapcsolódik be a kezdeményezésbe, a műszaki és informatikai témák mellett gazdasági és természettudományos programokból is lehet válogatni. A Műszaki Informatikai Kar többek között hálózati technológiákkal, megújuló energiaforrásokkal és matematikai problémákkal foglalkozik, míg a Gazdaságtudományi Karon az adatelemzés, a vállalatvezetés, a kiberbiztonság, a pénzügyek és az infláció is előkerül.

A Mérnöki Kar programjai a laboratóriumi kutatást és annak gyakorlati alkalmazását hozzák közelebb, többek között rákdiagnosztikai kutatásokon keresztül. A veszprémi Kutatók Éjszakájának kínálata ezért a középiskolások számára pályaorientációs szempontból is különösen sokféle területet tesz összehasonlíthatóvá.

Témák, amiket érdemes (fel)kutatni

Nem minden érdeklődő város alapján választ programot. Van, aki kifejezetten csillagokat szeretne nézni, más egy látványos fizikai kísérlet miatt indul útnak, vagy éppen olyan családi programot keres, ahol a gyerekek sem pusztán egy előadást hallgatnak végig. A következő válogatásban ezért tudományterületek szerint gyűjtöttünk össze néhány programot Budapesten és a nagy egyetemi központokon kívülről is.

Kalandoroknak és természetkedvelőknek: ökológia és környezettudomány

A környezet- és agrártudományokhoz kapcsolódó programok egyik nagy előnye, hogy sokszor nem laboratóriumi környezetben, hanem kertekben, növények között vagy játékos feladatokon keresztül mutatják meg a kutatás tárgyát. A növénytermesztéstől a körforgásos gazdaságig több olyan téma is előkerül, amely közvetlenül kapcsolódik a mindennapi élethez.

Éjszakai csapatjáték és kincskereső kaland – elemlámpás felfedezőprogram sötétedés után az arborétumban – Szarvasi Arborétum, Szarvas, szeptember 25., 19:00–24:00.

– elemlámpás felfedezőprogram sötétedés után az arborétumban – Szarvasi Arborétum, Szarvas, szeptember 25., 19:00–24:00. Körforgásos kalandtúra – játékos program a körforgásos gazdaságról, a KLM Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ új épületének megismerésével – Pannon Egyetem, Nagykanizsa, szeptember 25.

– játékos program a körforgásos gazdaságról, a KLM Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ új épületének megismerésével – Pannon Egyetem, Nagykanizsa, szeptember 25. Magtól a tányérig – családi, gyakorlati foglalkozás a zöldségek fejlődéséről és az agrártudományokról – MATE, Kalocsa, szeptember 25.

Csillaglesők és űrutazók birodalma: asztrofizika és űrkutatás

A csillagászat az egyik olyan tudományterület, amelyhez már egy távcsöves bemutató is látványos belépőt jelent, az idei programok azonban az égbolt megfigyelésénél jóval tovább mennek. Exobolygók, felsőlégköri fényjelenségek és űrkutatási technológiák is bekerültek a kínálatba.

Egyedül vagyunk-e az univerzumban? Idegen bolygóvilágok távoli csillagok körül – Dr. Szabó Róbert, a HUN-REN CSFK Csillagászati Intézet igazgatójának előadása – Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa, szeptember 26., 17:00–18:00.

– Dr. Szabó Róbert, a HUN-REN CSFK Csillagászati Intézet igazgatójának előadása – Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa, szeptember 26., 17:00–18:00. Távcsöves égboltbemutató és csillagképtúra – csillagászati megfigyelés, görög mítoszokkal és előadásokkal – Mira Csillagászati Egyesület, Nagyszénás, szeptember 26., 20:00-tól.

– csillagászati megfigyelés, görög mítoszokkal és előadásokkal – Mira Csillagászati Egyesület, Nagyszénás, szeptember 26., 20:00-tól. Vadászat vörös lidércekre francia kártyával – játékos ismerkedés a zivatarfelhők fölött megjelenő különleges légköri fényjelenségekkel – HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Sopron, szeptember 25., 17:00–20:00.

Földön, vízen, levegőben: mobilitás, fizika és csúcstechnológia

Egyes programok kísérletekkel és gyakorlati bemutatókkal hozzák közel a látogatókhoz a mérnöki tudományok és a fizika világát - vonatkozzon az akár a szárazföldi, a vízi vagy az égi, sőt, akár űrbéli világunkra. A mérnöki és fizikai programoknál az elmélet mellett gyakran magukat az eszközöket és jelenségeket is működés közben lehet látni. A mágneses lebegtetéstől a drónokon át a vízügyi laboratóriumi munkáig több olyan terület jelenik meg, amelyet egy hagyományos tanórán nehéz lenne hasonló módon bemutatni.

MagLev, drónok és Közlekedési Kaland – mágnesvasút-modellezés, drónbemutató, közlekedési és rolleres ügyességi feladatok, valamint külön foglalkozás a 3–7 éves korosztálynak – KTI Közlekedéstudományi Intézet, Szentendre, szeptember 25.

– mágnesvasút-modellezés, drónbemutató, közlekedési és rolleres ügyességi feladatok, valamint külön foglalkozás a 3–7 éves korosztálynak – KTI Közlekedéstudományi Intézet, Szentendre, szeptember 25. Vízlabor és mérnöki szabadulószoba – vízügyi és fizikai bemutatók, valamint játékos mérnöki feladatok a Sugovica közelében – Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bajai Campus, Baja, szeptember 25.

– vízügyi és fizikai bemutatók, valamint játékos mérnöki feladatok a Sugovica közelében – Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bajai Campus, Baja, szeptember 25. Természettudományos kísérletek és égboltmegfigyelés – folyékony nitrogénes bemutatók, Hold- és Androméda-megfigyelés, természettudományos játszósarok és akusztikai program – Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs, szeptember 25.

Így készülj a Kutatók Éjszakájára

A Kutatók Éjszakája 2026-ban tehát szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. A részletes és folyamatosan frissülő programkínálatot, az egyes események korosztályi ajánlásait, pontos időpontjait és regisztrációs feltételeit a Kutatók Éjszakája programkeresőjében találhatjuk meg. A keresőben város, időpont, életkor, tudományág és programtípus szerint is lehet szűrni a meghirdetett eseményeket.

A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, vagyis belépőjegyet nem kell vásárolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden eseményre szabadon be lehet sétálni: a korlátozott férőhelyű laborlátogatásokra, workshopokra és más kisebb létszámú programokra előzetes regisztrációt kérhetnek, amihez először felhasználói fiókot kell létrehozni a Kutatók Éjszakája honlapján.

Nem minden esemény regisztrációköteles. Amelyiknél előzetes jelentkezés szükséges, ott ezt a program adatlapján külön feltüntetik, a rendszer pedig a még elérhető helyeket is jelzi. Ha valaki már lefoglalt egy helyet, de mégsem tud részt venni a programon, a szervezők azt kérik, hogy a „Profilom és foglalásaim” menüpontban mondja le a jelentkezését, így a felszabaduló helyet más látogató el tudja foglalni.

A program kiválasztásakor a korosztályi jelölést sem érdemes figyelmen kívül hagyni. Miközben számos eseményt kifejezetten családoknak vagy általános iskolásoknak szerveznek, egyes laborok, kutatóhelyek és ipari létesítmények alsó korhatárt szabnak. A Kutatók Éjszakája egészének nincs egységes korhatára, az ajánlott életkort mindig az adott programhoz igazítják.