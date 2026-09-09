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Átlépte a lélektani határt a legendás fesztivál: méregdrága lesz a jegy, mégis óriási roham várható
Október elején indul a jegyértékesítés a 2027-es Glastonbury Festivalra, amelyet június 23. és 27. között rendeznek meg. A fesztivál történetében először a belépők ára átlépi a 400 fontos lélektani határt: az általános jegy 408 fontba kerül majd, kezelési költséggel együtt. A fellépőket egyelőre még nem jelentették be.
Megvannak a 2027-es Glastonbury Festival legfontosabb jegyinformációi: a szervezők bejelentése szerint a coach + ticket, vagyis buszos utazással kombinált jegycsomagok értékesítése 2026. október 1-jén, csütörtökön 18 órakor indul, míg a standard belépőkre 2026. október 4-én, vasárnap 9 órától lehet majd lecsapni.
A 2027-es fesztivált június 23. és 27. között rendezik meg, a headlinereket és a nagyobb fellépőket azonban egyelőre még nem jelentették be. A Glastonbury hagyományosan a világ egyik legkeresettebb zenei fesztiválja, így várhatóan ezúttal is hatalmas roham lesz a belépőkért.
Először kerül 400 font fölé a jegyár
A fesztivál általános belépője 408 fontba kerül majd, ami mai árfolyamon számolva 172 845 forint, ebben már benne van az 5 fontos foglalási díj, ugyanakkor a postázási és csomagolási költség ezen felül fizetendő. Ez azt jelenti, hogy a Glastonbury jegyára először lépi át a 400 fontos határt.
A jegyvásárláshoz nem kell rögtön a teljes összeget kifizetni: a vásárláskor 100 fontos előleget kell letenni személyenként. A fennmaradó összeg, vagyis 308 font plusz a postázási költség 2027 áprilisának első hetében lesz esedékes, egészen pontosan április 1. és április 7. között.
A buszos jegycsomagot választóknak a 100 fontos előlegen felül a coach, vagyis a buszos utazás díját is ki kell fizetniük a foglaláskor.
Fontos határidő jön a regisztrációban
A Glastonburyre nem lehet egyszerűen csak belépőt venni: a jegyvásárláshoz előzetes regisztráció szükséges. A szervezők tájékoztatása szerint mindenkinek, aki 2027. június 23-án már betöltötte a 13. életévét, külön regisztrációval kell rendelkeznie, ha jegyet szeretne vásárolni.
A regisztráció ingyenes, jelenleg is nyitva van, de fontos határidő közeleg: 2026. szeptember 25-én, pénteken 17 órakor lezárják. Ezután az októberi jegyértékesítésekig már nem lesz lehetőség új regisztráció benyújtására, illetve a meglévő adatok módosítására.
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A szervezők azt is javasolják, hogy azok, akik már korábban regisztráltak, ellenőrizzék az adataikat, különösen a feltöltött fotót. Erre azért van szükség, mert a Glastonbury-jegyek névre szólnak, a belépőn szerepel a jegytulajdonos fényképe is.
Csak hivatalos oldalon lehet jegyet venni
A fesztivál külön felhívta a figyelmet arra, hogy a jegyek kizárólag a hivatalos értékesítési felületen keresztül lesznek elérhetők. A Glastonbury belépői nem átruházhatók, ezzel is a jegyüzérek ellen próbálnak fellépni. A helyszínen biztonsági ellenőrzést is végeznek annak érdekében, hogy valóban az a személy jusson be a fesztiválra, akinek a neve és fotója a jegyen szerepel - írja a BBC.
Egy tranzakció során legfeljebb hat jegyet lehet majd foglalni, feltéve, hogy minden érintett rendelkezik érvényes regisztrációval.
A 2027-es Glastonbury különösen nagy érdeklődésre tarthat számot, mivel a fesztivál 2026-ban pihenőévet tartottak, így a következő rendezvényre két év szünet után kerül sor. A szervezők egyelőre nem jelentették be, kik lesznek a fő fellépők, de a jegyértékesítés időpontjai alapján a rajongóknak már most érdemes készülniük az októberi rohamra.
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