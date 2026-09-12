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12 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, több tízmilliót osztottak szét közöttük

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 09:06

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/37. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született, öt külföldi játékos viszont 383 ezer euróval lett gazdagabb.

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Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

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Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 37. játékhéten, pénteken:

14; 21; 35; 37; 49. 1; 12.

Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, így a jövő héten már 17,4 milliárd forint lesz a tét. 

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A legmagasabb nyerőosztály ezúttal az 5+1 találatos volt, öt szerencsés külföldi játékos több mint 383 ezer eurót nyert.

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A magyarok közül 12 633-an voltak szerencsések, a legmagasabb nyerőosztály itt az 5+0 találatos volt, két magyar játékos lett gazdagabb több mint 41 millió forinttal.

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Címlapkép: Getty Images
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