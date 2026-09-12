Kihúzták a Hatoslottó 37. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 350 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
12 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, több tízmilliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/37. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született, öt külföldi játékos viszont 383 ezer euróval lett gazdagabb.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 37. játékhéten, pénteken:
14; 21; 35; 37; 49. 1; 12.
Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, így a jövő héten már 17,4 milliárd forint lesz a tét.
A legmagasabb nyerőosztály ezúttal az 5+1 találatos volt, öt szerencsés külföldi játékos több mint 383 ezer eurót nyert.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A magyarok közül 12 633-an voltak szerencsések, a legmagasabb nyerőosztály itt az 5+0 találatos volt, két magyar játékos lett gazdagabb több mint 41 millió forinttal.
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