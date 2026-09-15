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Szórakozás

Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét nevezi Magyarország az Oscar-díjra: ilyen esély már régen nem volt

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 08:59

Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: a Csendes barát című film képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. Az Oscar-jelölt, Berlinale Arany Medve-díjas Enyedi Ildikó legutóbbi filmjének világpremierje tavaly volt a velencei filmfesztiválon, ahol összesen hat díjat nyert el. A Csendes barát január óta műsoron van a mozikban, már 52 ezer jegyet váltottak rá.

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A jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjra Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét nevezi Magyarország - derül ki az NFI közleményéből. Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet. A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testület tagjai: Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Horváth Kristóf fesztiváligazgató, a fiatal filmesek képviseletében, Kocsis Ágnes rendező és László Sára producer.

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Az, hogy a film bejut-e a shortlistre már decemberben kiderülhet, a hivatalos Oscar-jelöltek listája pedig 2027. január 21-én válik majd nyilvánossá. Az országok hivatalos Oscar-nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyeznek. Az Oscar-díjak ünnepélyes átadására március 14-én kerül majd sor Los Angeles-ben.

A filmet 2026. január végi bemutatója óta nagyjából 52 ezren látták a mozikban a Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint. A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika.

Már rengeteg díjat besöpört Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje

Enyedi Ildikó, az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről író-rendezőjének legutóbbi filmje a Csendes barát, amely érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi velencei filmfesztiválon hat díjjal – köztük a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjjal Luna Wedler alakításáért – jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve.

A Csendes barát világszerte nagy sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. A filmkritikusokat tömörítő nemzetközi szövetség az év öt legjobb filmje közt jelölte a FIPRESCI Grand Prix-re. Enyedi Ildikó filmjét számos országban megvásárolták helyi forgalmazók, az Egyesült Államokban az 1-2 Special forgalmazza. Februárban a 45. Magyar Filmszemlén a Csendes barát kapta meg a legjobb film díját, és alkotóit is díjazták: Pálos Gergely kapta meg a legjobb operatőr díját, Szalai Károly a legjobb vágó díját, Mécs Mónika pedig a legjobb producer díját.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a magyarországi casting director Ascher Irma volt. A film forgatása során az NFI Filmlabor közel 30 000 méter kameranegatívot hívott elő és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.

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Jó eséllyel bővülhet a magyar, Oscar-díjas filmek listája

Ha a Csendes barát eljut az Oscar-jelölésig már az is nagy szó, amire a Testről és lélekről nevezése, vagyis 2017 óta nem volt példa. Előtte pedig 2015-ben Nemes Jeles László Saul fia című filmje jutott a jelöltek közé, és kapta meg a díjat. Azóta pedig változott az Oscar-gálák és a díjak kiosztásának rendszere: a nemzetközi kategóriában jelölt filmekre sokkal nagyobb figyelem irányul, és már kategóriákban is esélyesebbek a díjakra.

Így történt ez az Élősködők című film esetében is, mely nemcsak a nemzetközi Oscart, hanem a legjobb filmnek járó díjat is besöpörte 2020-ban. A Nyugaton a helyzet változatlan 2023-ban operatőri munka, látványtervezés, és eredeti filmzene kategóriában nyert még, az Érdekvédelmi zóna 2024-ben legjobb hang díjat is kapott, az Áradás című lett film végül a legjobb animációs film kategória győztese lett tavaly és az Emilia Pérez is kapott egy szobrot a legjobb betétdalért. Hasonlókra persze volt korábbi években is példa, de a mostani évtizedben vált ez a gyakorlat igazán jellemzővé.

Tehát ma már, ha egy film bejut a nemzetközi kategóriában a jelöltek közé, akkor a többi kategóriában is van esélye nyerni. Így a Csendes barát akár más kategóriákban is versenybe szállhat majd márciusban a szobrokért - feltéve ha beválogatják a hivatalosan Oscar-díjra jelölt 5 film közé, ami majd januárban fog kiderülni.

Oscar-díjas magyar filmek és alkotások:

  • A légy (1980, rendezte: Rófusz Ferenc) – Legjobb animációs rövidfilm (1981-ben nyert)
  • Mephisto (1981, rendezte: Szabó István) – Legjobb idegen nyelvű film (1982-ben nyert)
  • Saul fia (2015, rendezte: Nemes Jeles László) – Legjobb idegen nyelvű film (2016-ban nyert)
  • Mindenki (2016, rendezte: Deák Kristóf) – Legjobb élőszereplős rövidfilm (2017-ben nyert)

Magyar filmek, amik bejutottak az Oscar-jelölt filmek közé (Legjobb idegen nyelvű / nemzetközi játékfilm kategória)

  • A Pál utcai fiúk (1968, rendezte: Fábri Zoltán) – Jelölve 1969-ben.
  • Káprázatos bűvész / Vörös rezesbanda (nemzetközi címén Cat's Play / Macskajáték) (1974, rendezte: Makk Károly) – Jelölve 1975-ben.
  • Az idők kezdetén (nemzetközi címén Az ötödik pecsét) (1976, rendezte: Fábri Zoltán) – Jelölve 1977-ben.
  • Bizalom (1979, rendezte: Szabó István) – Jelölve 1981-ben.
  • Jób lázadása (1983, rendezte: Gyöngyössy Imre, Kabay Barna) – Jelölve 1984-ben.
  • A mi utcánk / Redl ezredes (1985, rendezte: Szabó István) – Jelölve 1986-ban.
  • Hanussen (1988, rendezte: Szabó István) – Jelölve 1989-ben.
  • Testről és lélekről (2017, rendezte: Enyedi Ildikó) – Jelölve 2018-ban.
  • Csendes barát (2026, rendezte: Enyedi Ildikó) – Magyarország hivatalos nevezése a következő Oscar-díjra.

 
Címlapkép: Getty Images
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