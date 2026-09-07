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Ablaktisztítóként dolgozik az RTL és a TV2 sztárja: bevallotta, ezért lett kétkezi melós
Simor Olivér, aki jelenleg a Farm VIP hatodik évadában látható, elárulta, hogy ugyan több filmes produkcióban is szerepet kapott, ennek ellenére a megélhetése nagy részét saját vállalkozása biztosítja. A 48 éves tévés személyiség évek óta ablaktisztítóként dolgozik, írja a Story.
Simor Olivért a ValóVilág 4. évadából ismerhette meg a közönség, később pedig a filmezésben is kipróbálta magát. Több produkcióban szerepelt, köztük a Bonus Trip című nemzetközi akcióvígjátékban, amelyben főszerepet kapott. Egy korábbi interjújában azonban arról beszélt, hogy akkoriban sem a színészetből élt, hanem ablaktisztítóként dolgozott.
A munkát nem alkalmi feladatként végezte: 2023-ban általános épülettakarításra egyéni vállalkozást is indított, amely továbbra is aktív. Magánlakásokhoz, irodákhoz és nagyobb cégekhez is járt dolgozni, és kifejezetten kedvelte, hogy maga oszthatta be az idejét, illetve maga dönthetett arról, milyen munkákat vállal el.
A stabil civil megélhetés mellett azonban a filmes ambícióiról sem mondott le. Olivér gyerekkora óta rajong a filmekért, pályája elején statisztaként is dolgozott, később pedig Chris O’Donnell fény- és képdublőre is volt.
Egy időre az Egyesült Államokba is kiköltözött, hogy szerencsét próbáljon, a szórakoztatóipar kiszámíthatatlansága miatt azonban fontosnak tartotta, hogy legyen biztos megélhetése is.
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