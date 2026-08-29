Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, fel is szálltak a Gripenek.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten
A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolást. Ezúttal azonban nem volt telitalálat, ezért a várható főnyeremény a 36. héten már több mint 2,4 milliárd forint lesz.
Ahogy mindig, úgy most is élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 35. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
17; 24; 56; 70; 85.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a ötös lottón. Éppen ezért a következő, 36. heti sorsoláson a várható főnyeremény 2 410 millió forint lesz.
További nyeremények:
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- 4 találatos: 2 595 835 forint
- 3 találatos: 31 475 forint
- 2 találatos: 3 930 forint
KATT! Kevesen tudják az igazságot a mohácsi csatáról: meglepő tévedés derült ki a történelmi helyszín kapcsán
Jokerszám: 578729
Ezen a játékhéten kettő darab Joker is született. Ezek egyenként 96 574 015 forintot fizetnek. A 36. héten a Joker várható főnyereménye 30 millió forint lesz.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől
Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Egy borsodi férfi biztos volt benne, hogy több mint 600 ezer forintot nyert a Tippmixen, miután Anthony Elanga betalált a Liverpool ellen.
Gyászol a magyar sportvilág: szörnyű tragédiában, mindössze 42 évesen hunyt el a közkedvelt világbajnok
Tragikus balesetben, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korábbi szakmai igazgatója.
Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt
Egy pápai olvasónk 10 millió forintot nyert kaparós sorsjegyen, és elárulta nekünk, mire költi a váratlanul jött összeget.
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 35. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Nyolcvanéves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Tim Curry brit karakterszínész.
Garázdaság miatt körözi a rendőrség a Fekete Vonat egykori tagját, a Beat művésznéven ismert Fehér Tibort. A zenész ellen a mai napon bocsátottak ki elfogatóparancsot.
Ezen a luxustelepülésen lakik Ráthonyi-Palácsik Tímea: világsztárok és topmilliárdosok az új szomszédai
Ráthonyi-Palácsik Tímea és családja a biztonság és a gyermekbarát környezet miatt döntött úgy, hogy Los Angelesből a New York melletti Greenwichbe költözik.
2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író.
A főnyeremény elérte a 800 millió forintot, miután mintegy három hónapja nem született telitalálatos szelvény.
2026. augusztus 26-án elhunyt Nádas Péter író.
A színésznő és műsorvezető most egy videóban mesélt arról, hogyan született meg az ötlet, és miért éppen a balatonfüredi Brázay Parkban valósult meg az elképzelés.
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: ikonikus színészek lesznek láthatók a képernyőn
A platform a legtöbb televíziós szolgáltatónál, valamint különféle okoseszközökön és okostévéken egyaránt elérhető.
A műsorstruktúra új, tematikus magazinokkal is bővült.
1 milliárd 210 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a vasárnapi sorsoláson. Valaki meg is nyerte a főnyereményt!
Kékeszöld csóvát húzó, rendkívül fényes tűzgömb világította be a hazai égboltot szombat hajnalban.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.