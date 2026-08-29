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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 19:20

A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolást. Ezúttal azonban nem volt telitalálat, ezért a várható főnyeremény a 36. héten már több mint 2,4 milliárd forint lesz.

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Ahogy mindig, úgy most is élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

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Ötöslottó 35. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

17; 24; 56; 70; 85. 

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a ötös lottón. Éppen ezért a következő, 36. heti sorsoláson a várható főnyeremény 2 410 millió forint lesz.

További nyeremények:

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

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Jokerszám: 578729

Ezen a játékhéten kettő darab Joker is született. Ezek egyenként 96 574 015 forintot fizetnek. A 36. héten a Joker várható főnyereménye 30 millió forint lesz.

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Címlapkép: Getty Images
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