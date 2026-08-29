Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten

A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolást. Ezúttal azonban nem volt telitalálat, ezért a várható főnyeremény a 36. héten már több mint 2,4 milliárd forint lesz.

Ahogy mindig, úgy most is élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 35. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

17; 24; 56; 70; 85.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a ötös lottón. Éppen ezért a következő, 36. heti sorsoláson a várható főnyeremény 2 410 millió forint lesz.

További nyeremények:

4 találatos: 2 595 835 forint

3 találatos: 31 475 forint

2 találatos: 3 930 forint

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Jokerszám: 578729

Ezen a játékhéten kettő darab Joker is született. Ezek egyenként 96 574 015 forintot fizetnek. A 36. héten a Joker várható főnyereménye 30 millió forint lesz.

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