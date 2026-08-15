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Megszólalt az idei Szigetről Gerendai Károly: durva mínuszban zárt a fesztivál, mi lesz most?
Bár a tervezettnél kevesebben, mintegy 350-360 ezren látogattak ki az idei Sziget fesztiválra, és a pénzügyi veszteség is meghaladja a várakozásokat, Gerendai Károly alapító szerint sikeres volt az irányváltás. A külföldi tulajdonosoktól tavaly visszavett rendezvény a jövőben a drága sztárfellépők helyett az egyedi fesztiválélményre, valamint a megújult infrastruktúrára épít, miközben a magyar közönség aránya már meghaladta az ötven százalékot - számolt be a 444.hu.
Tavaly ősszel, a korábbi külföldi tulajdonos távozása után vette vissza az irányítást a hazai alapítócsapat: a 2025-ös, még a londoni Superstruct Entertainment idején felhalmozott 2,8 milliárd forintos veszteséget idén 1,5 milliárdra szerették volna csökkenteni 400 ezres látogatószám mellett.
Ez végül nem teljesült, a tavalyi 416 ezer után idén az öt plusz két nap alatt nagyjából 350-360 ezren szórakoztak a Hajógyári-szigeten. Gerendai Károly elmondása szerint a veszteségek elkerülése érdekében a költségek radikális lefaragása helyett tudatosan a fejlesztések mellett döntöttek, hogy ezzel alapozzák meg a jövőbeli fellendülést.
Jelentősen átalakult a látogatói összetétel, hiszen idén már a közönség 53 százalékát a magyarok adták. Ezzel párhuzamosan visszaesett a hagyományosan erős nyugat-európai piacok – így Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Olaszország – érdeklődése.
A háborús konfliktusok, valamint a növekvő utazási költségek miatt drasztikusan kevesebben érkeztek Izraelből, Ukrajnából, Oroszországból és a tengerentúlról is - tette hozzá Gerendai. A költséghatékonyság és a szakmai színvonal növelése érdekében a szervezők egy új modellt is bevezettek, amelynek keretében kistulajdonosként vonták be a Sziget Zrt.-be a legfontosabb alvállalkozóikat, köztük biztonsági, vendéglátóipari és technikai cégeket, ami kiszámíthatóbb és professzionálisabb építkezést tesz lehetővé.
A programkínálatban kifejezetten sikeresnek bizonyult a magyar fellépőket felvonultató, a Budapest Parkkal közösen megvalósított hazai nagyszínpad visszahozatala. A jövőben a fesztivál általános stratégiája is átalakul. Az alapító hangsúlyozta, hogy a nemzetközi piacon már nem működik az a modell, amely kizárólag a drága sztárfellépőkre építve próbál jegyeket eladni. A Sziget vonzerejét a sokszínű kulturális kínálat, a közösségi hangulat és Budapest adottságai együttesen adják. Ennek népszerűsítésére a szervezők újraépítik a korábban 26 országban működő nemzetközi képviselőhálózatukat.
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Két régi infrastrukturális probléma is megoldódni látszik: a főváros idén ősszel megkezdi a Hajógyári-szigetre vezető K-híd régóta esedékes, két éven át tartó felújítását, a tervek szerint pedig jövő nyárra már elkészül a hídszerkezet megerősítése. Emellett a fesztiválozók kényelmét szolgáló pormentesítés terén is komoly előrelépés történik, mivel a városvezetéssel kötött megállapodás értelmében két fúrt kutat létesítenek a szigeten, amelyek segítségével folyamatosan locsolni tudják a területet, zöldebben tartva ezzel Budapest egyik legnagyobb közparkját.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag ezen a héten különkiadással jelentkezett a Szigetről: kollégáink megkóstolták a fúziós konyha legérdekesebbnek tűnő fogásait. Ezt itt olvashatod el és nézheted meg:
címlapkép: Gosztola Judit/Pénzcentrum
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