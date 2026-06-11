Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal

Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált: az elmúlt években megkopott az a plusz élmény, amely egykor a világ élvonalába emelte a rendezvényt, miközben a költségek folyamatosan emelkedtek. A Sziget alapítója a Pénzcentrumnak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogyan próbálják újraértelmezni a Szigetet, miért volt közel a fesztivál a megszűnéshez, és miért nem hisz abban, hogy a magyar fesztiválipar problémáit pusztán spórolással lehet megoldani.

Pénzcentrum: Nyolc éve azt mondta, azért száll ki a Szigetből, mert úgy érezte, bizonyos területeken már nem érti eléggé a fesztiválüzlet működését. A visszavásárlás óta sikerült ledolgozni ezeket a hiányosságokat?

Gerendai Károly: Ha pontosíthatom az akkori fogalmazásomat, igazából úgy éreztem, hogy kiöregedtem belőle már nem értek eléggé hozzá. Az évek múlásával nem követtem eléggé nyomon azt, ahogyan a világ változik, ahogyan a fiatalok gondolkodnak, élnek. Tudatosan kimaradtam abból az online világból, amelyben ma az életük jelentős részét töltik, ezért folyamatosan azt éreztem, hogy egyre kevésbé tudok felelős első számú döntéshozó lenni olyan kérdésekben, amelyekhez ez a tudás szükséges. Ezért is döntöttem úgy, hogy átadom a stafétát. Tudatos építkezés volt, már évekkel korábban kiválasztottam az utódomat, együtt dolgoztunk, majd amikor úgy éreztem, hogy ő már kellően felkészült, átadtam neki a vezetést. Azt hittem, ezzel lezárult ez a fejezet az életemben.

Nyolc évvel később azonban olyan helyzet alakult ki, hogy döntenem kellett, megpróbálok esélyt adni a Sziget fennmaradásának, vagy végignézem, ahogy bezárják. A korábbi tulajdonos kivonult a piacról, és a fesztivál megszűntetése mellett döntött, amit nem akartam tétlenül végignézni. Persze közben nem dolgoztam le a hiányosságaimat, ma is úgy gondolom, hogy nem értek már hozzá eléggé, ezért igyekszem jobban hallgatni a kollégákra, de bevontam tanácsadókat és külsős szakembereket is. Ugyanakkor az elmúlt évek távolsága eredményezett egy másik nézőpontot is, távolabbról tudtam szemlélni a fesztivált.

Nem szervezőként, hanem már elsősorban látogatóként láttam a Szigetet. Ennek az az előnye, hogy sokkal könnyebben kérdőjelezek meg olyan dolgokat, amelyekre belülről talán természetesként tekintene az ember.

Úgy érzem, már jobban „látom a fától az erdőt”, 25 év aktív fesztiválszervezés után azt még talán meg tudom helyesen ítélni, hogy melyek voltak az elmúlt évek stratégiai hibái. Ez azonban sajnos nem jelenti azt, hogy tudom a jó megoldásokat is. Elsősorban azt tudom megmondani, hogy mit látok téves irányoknak, mit érdemes újra gondolni. Kicsit merészebben, más perspektívából tudok hozzányúlni egy-egy kérdéshez, a megfelelő válaszokat azonban ugyanúgy a szakemberekkel együtt próbálom megtalálni. Hogy ezek tényleg jó irányok-e, azt majd csak egy-két év múlva lehet megítélni.

Ha a 2017-es eladást mai szemmel kellene értékelnie, inkább stratégiai hibának vagy jó döntésnek tartja?

Utólag is úgy gondolom, hogy jó és szerencsés döntés volt. A Szigetet nagyon jó áron adtuk akkor el, és utána olyan nehézségek jöttek, elsősorban a Covid, amit szerintem mi nem tudtunk volna túlélni, ha nincs a befektető. Nem volt akkora tartalékunk, amiből finanszírozni lehetett volna azt az időszakot, amikor két egymást követő évben elmaradt a fesztivál. A befektető viszont életben tartotta a céget, nem küldte el a dolgozókat, és finanszírozta ezt az időszakot, ami több milliárd forintba került nekik. Mi erre nem lettünk volna képesek, valószínűleg csődbe mentünk volna.

Ezért azt gondolom, hogy rendkívül szerencsésnek mondható, hogy akkor megszületett az az üzlet. Ha nem így történik, valószínűleg ma már nem lenne Sziget, és az én többi vállalkozásomat is jó eséllyel magával sodorta volna a vészhelyzet, hiszen azok túlélését pont a Szigetért kapott vételárból tudtam bebiztosítani. Az más kérdés, hogy az új tulajdonosok később hoztak sajnos olyan döntéseket is, amelyek szerintem nem bizonyultak jónak.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és többségi tulajdonosa

Egészen őszig kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán Sziget 2026-ban. Mi zajlott a háttérben?

Az egész helyzet nagyon gyorsan alakult ki. Amikor szembesültem azzal, hogy a tulajdonos be akarja zárni a fesztivált, néhány nap alatt kellett eldöntenem, hogy vállalom-e a visszavásárlást. Miután meghoztam ezt a döntést, kiderült, hogy a folyamat sajnos nem lesz olyan egyszerű, mint gondoltam. A fővárosnak jóvá kellett hagynia a közterület-használattal kapcsolatos változásokat. Emiatt egy közel két hónapos, vitáktól hangos engedélyezési folyamat következett.

A helyzetet jelentősen megnehezítette, hogy már javában érződött az országgyűlési választások előtti felfokozott politikai kampány hangulat. Ugyan minden szereplő azt hangsúlyozta, hogy fontos a Sziget fennmaradása, de a döntéseknél egyéb politikai szempontok is megjelentek, emiatt az engedélyezési folyamat többször is elakadt. Végül szerencsére egy olyan kompromisszum született, amely minden fél számára elfogadható.

Számomra azért volt furcsa ez az egész helyzet, mert a fesztivált időközben bőven szervezni kellett volna, a jegyeket értékesíteni, fellépőket lekötni, szponzorokkal tárgyalni. Nem értettem, miért húzódik ennyire az ügy, miközben az időnk folyamatosan fogy. Utólag azt látom, hogy szerencsére mostanra sikerült nagyjából ledolgoznunk a késést.

Volt olyan fellépő, akit a bizonytalanság miatt már nem tudtak leszerződtetni?

Volt pár hónap, amikor komolyan tartottam tőle, hogy nem találunk majd megfelelő fellépőket, vagy bizonyos területeken végzetes hátrányba kerülünk, de szerencsére most már nagyjából ugyanott tartunk a szervezésben, ahol más években ilyenkor. Voltak olyan előadók, akik már nem értek rá, de azt nem tudom megmondani, hogy egy-két hónappal korábban még elérhetőek lettek volna-e. Szerencsére a Sziget még mindig olyan jelentős nemzetközi fesztivál, hogy sokan a fellépők közül hajlandók voltak kivárni, hogy végül létrejön-e a rendezvény.

A késlekedés okozott pluszköltségeket?

Igen, elsősorban a dinamikus árazás miatt a Sziget idejére a repülőjegyek, a szállodák és számos egyéb szolgáltatás ára megemelkedik a nagy kereslet miatt. Mivel idén mi is csak később tudtuk lefoglalni a szükséges kapacitásokat, sok mindent már magasabb áron tudtunk csak beszerezni. Ez azért is különösen furcsa helyzet, mert részben éppen a Sziget generálja azt a keresletet, amely miatt az árak emelkednek. Nyilván megértem a szolgáltatók logikáját is, hiszen, ha másnak drágábban el tudják adni a kapacitásaikat, miért adnák nekünk olcsóbban. Ettől függetlenül szervezőként nehéz elfogadni ezt a helyzetet, hiszen mégiscsak miattunk tudnak extra bevételt generálni.

Az éves üzleti beszámoló szerint a Sziget közel 2,8 milliárd forintos veszteséget termelt tavaly. Mennyire nehezíti ez a mostani helyzetet? Benne volt a megállapodásban, hogy ezt még a korábbi tulajdonos állja?

Igen, amikor megkötöttük a megállapodást, része volt, hogy a 2025-ös veszteségeket még a korábbi tulajdonos viseli. Ugyanakkor attól még, hogy a korábbi veszteséget nem nekünk kell finanszíroznunk, a probléma nem tűnik el. Egy 2,8 milliárdos mínuszból nem lehet egyik pillanatról a másikra nullát vagy nyereséget csinálni.

Az idei évre eleve körülbelül 1,5 milliárd forintos EBITDA-veszteséggel számolunk. Többek között emiatt is vontam be a Sziget legfontosabb partnereit és alvállalkozóit tulajdonostársként. Összesen 30 százaléknyi részesedést kaptak különböző arányokban, 1,25 százaléktól 5 százalékig és az általuk befizetett tőkeemelés segít majd a 2026-ra betervezett veszteségeket finanszírozni. Most az a feladat, hogy idén lehetőleg annyit fejlődjünk és javuljunk, hogy jövőre már ne kelljen hasonló mértékű veszteséggel számolni.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és többségi tulajdonosa

Ezért lett egy nappal rövidebb a fesztivál?

Részben igen. Átvizsgáltuk a költségoldalt, és megnéztük, hol lehet ésszerűen spórolni. De nem az volt a cél, hogy egyszerűen csak csökkentsük a kiadásokat. Azt mondtam, hogy amit meg tudunk takarítani egy picit rövidebb fesztivállal, azt fordítsuk idén vissza a szükséges fejlesztésekre. Szeretném, ha a látogatók azt éreznék, hogy a Sziget fejlődik és jobb lesz. Ha a fesztivál nem tud javulni, nem mutat újat, akkor nincs ok arra, hogy többen jöjjenek. A veszteséget pedig hosszú távon nem költségcsökkentéssel, hanem növekvő bevételekkel lehet csak ledolgozni.

Sokszor hangzott el a sajtóban, hogy meg kell menteni a Szigetet, így ahogy van. Az nem merült fel, hogy esetleg túl nagy lett a Sziget és kisebb fesztiválként nagyobb esélye van a túlélésre?

Természetesen ez is szóba került. Csakhogy a Sziget ma is a világ tíz legfontosabb fesztiválja közé tartozik. Azért jön ide évente több tízezer külföldi látogató, mert egy nemzetközileg is jelentős eseményként tekintenek rá. Ha csinálnánk helyette egy kisebb, kevésbé izgalmas fesztivált, akkor még kevesebben akarnának idejönni. Ez egy ördögi kör lenne.

Úgy gondolom, hogy vannak olyan alapvető márkajegyek, amelyekhez nem szabad hozzányúlni. A Sziget egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem ugyanolyan, mint a legtöbb 2-3 napos zenei fesztivál, hanem egy komplett nyaralásélményt is ad. Az emberek akár egy hétre is ideutaznak Budapestre, és ez jelentősen megkülönbözteti a legtöbb versenytárstól. Ezért döntöttünk úgy, hogy bár a fő program egy nappal rövidebb lett, a mínusz egyedik és a nulladik nap újra bevezetésével továbbra is megmarad az egész hetes élmény.

Ha a költségcsökkentés miatt egy nappal rövidebb lett a fesztivál, megéri mínusz egyedik és a nulladik napot tartani?

Előre nehéz megmondani, de a mínusz egyedik és a nulladik nap mellett több érv is szól: egyrészt ezeken a napokon egy szélesebb életkorú és kicsit más célközönséget próbálunk megszólítani, másrészt azzal, hogy nem teljes értékű napokat szervezünk, hiszen ilyenkor csak egy-egy helyszín működik, tudunk valamennyit spórolni, mivel jelentősen csökkennek a program-, a technikai- és munkaerőköltségek a többi naphoz képest.

A Szigetet, ahogy már beszéltünk róla, mindig nagyon személyes ügyként kezelte. Az új tulajdonostársak is hasonlóan gondolkodnak, vagy voltak már viták a fesztivál jövőjéről?

Ez még egy nagyon friss helyzet, hiszen a befektetőkkel csak néhány hete állapodtunk meg. Én elmondtam nekik, hogy mi a vízióm és ők ennek tudatában döntöttek a befektetés mellett. Világossá tettem, hogy számomra kiemelten fontos a Sziget szerethetősége, különlegessége és sokszínűsége, alapvetően nem a költségcsökkentésben, hanem a bevétel növelésben látom a kiutat. Nem szeretném, ha kizárólag Excel-táblák alapján, rövid távú pénzügyi logikával működne a fesztivál. Ők ennek tudatában szálltak be a cégbe.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és többségi tulajdonosa

Miért döntött úgy, hogy hagyományos pénzügyi befektetők helyett a Sziget alvállalkozói és partnerei legyenek az új befektetők?

Voltak klasszikus pénzügyi befektetők is, akik érdeklődtek a Sziget iránt, de nekik mind azt mondtam, hogy nagyon megtisztelő a bizalmuk, ugyanakkor jelenleg nem merném senkinek jó szívvel ajánlani ezt befektetésként. Ma még túl nagyok az üzleti kockázatok.

Ha kizárólag befektetői logikával nézném a helyzetet, én magam sem biztos, hogy pénzt tennék bele, mert egy befektetésnél jogos elvárás, hogy előbb-utóbb meg kell térülnie. Jelenleg azonban nem az a kérdés, hogy mekkora hozamot lehet elérni a Szigettel, hanem az, hogy hogyan tud újra önfenntartóvá válni. Most még a veszteségek ledolgozása az elsődleges feladat.

Éppen ezért olyan partnereket kerestem, akiknek önmagában már az is fontos, hogy létezzen a Sziget. A legnagyobb alvállalkozóink szerencsére ilyen szereplők. Ők már most is keresnek azon, hogy van Sziget, hiszen szolgáltatásokat nyújtanak a fesztiválnak. Ha megszűnne a rendezvény, ezeket a bevételeket elveszítenék. De nekik sem ígértem konkrét hozamot. Azt mondtam, hogy ha megmarad a Sziget, akkor megmaradnak azok a munkák és bevételek is, amelyekhez a fesztiválon keresztül jutnak. Ha pedig egyszer majd újra nyereséges lesz a cég, abból persze valamit profitálhatnak is a reményeim szerint, de jelenleg abszolút nem ez volt a fő érvem a befektetés mellett.

Gyakorlatilag mindenki igent mondott. Volt, akivel végül más okok miatt nem tudtunk ugyan megállapodni, de olyan egy sem volt, aki azt mondta volna, hogy számára nem fontos a Sziget fennmaradása. Ez számomra azt mutatta, hogy ezek a partnerek olyan értékként tekintenek a fesztiválra, amelynek a megmaradása közös érdekünk.

A költségek jelentős része, például a fellépők lekötése euróban és dollárban merül fel. Hatással van a forint erősödése és az árfolyamváltozások a Sziget szervezésére?

Szerencsére a bevételeink jelentős része is devizában érkezik, hiszen rengeteg jegyet adunk el külföldieknek, így az euró- és dollárkiadásainkat fedezik ezek a bevételek. Emiatt szerencsére nem vagyunk olyan mértékben kitéve az árfolyammozgásoknak, mint sok más vállalkozás.

Van azonban egy másik oldala is a történetnek. A külföldi látogatók számára Magyarország most kevésbé olcsó, mint korábban volt. Ugyanakkor azt látom, hogy a Sziget közönsége elsősorban élményalapon dönt, nem pedig árfolyam-kalkulációk alapján, így ebben inkább optimista vagyok. Ráadásul Magyarország még mindig kedvező árú célpontnak számít Nyugat-Európához képest. Sokan jogosan fölemlegetik, hogy a Szigeten milyen drága a sör, de mindig elfelejtik, hogy egy külföldi nem a budapesti boltok áraihoz méri a sörárakat, hanem ahhoz, hogy az otthoni fesztiválokon mennyiért veszi.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és többségi tulajdonosa

Sokan azt mondják, hogy a Sziget ára egyre inkább elszakad a magyar vásárlóerőtől, nehezen engedhetik meg a hazai látogatók a fesztiválozást.

Erre mindig azzal az egyszerű ténnyel szoktam válaszolni, hogy ennek ellenére nem a magyar közönség esett vissza a Szigeten, hanem a külföldi. Ha ez lenne a fő probléma, akkor valószínű a magyarok is kevesebben jönnének. Ugyanakkor a magyar piacnak nemcsak a fizetőképessége, hanem a mérete is véges. A Sziget az ország méretéhez képest így is egy rendkívül nagy rendezvény, ezért szükségünk van a nemzetközi látogatókra is, csak a hazai piac nem tud minket eltartani. Kevesen tudják, de a legtöbb magyar fesztiválozó is a Szigetre érkezik, csak ez azért nem nyilvánvaló, mert nálunk a kisebb fesztiválokhoz képest lényegesen több külföldi látogató van.

Amíg a Sziget jegyárai megegyeznek egy-egy nemzetközi sztár szóló koncertjének a belépő árával, addig inkább kifejezetten olcsónak mondanám a mi árainkat, hiszen itt messze többet kap az ember a pénzéért egy-egy sztár másfél órás fellépésénél.

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Persze el kell ismernem, hogy sokan vannak Magyarországon, akiknek ez a jegyár már nem megfizethető, sőt olyanok is vannak sajnos, akiknek a mindennapi megélhetés is nehézséget jelent. Ezzel azonban nehéz mit kezdeni, hiszen nekünk ennyibe kerül létrehozni a Szigetet, és még így is látható, hogy jelentős veszteségek keletkeztek az elmúlt években. Nem tudjuk azt mondani, hogy mostantól majd mindenkinek olcsóbban adjuk a jegyeket, mert akkor még nagyobb lenne a veszteség. Ráadásul nincs semmi garancia arra sem, hogy egy jelentős árcsökkentés arányosan több látogatót hozna. De erre most teszünk egy kísérletet, hiszen idén van egy félárú diákbérletünk is, meglátjuk mennyivel fogy majd több, mint az eddigi bérletekből.

A BKK-val közösen bevezetett diákbérlettől például várják, hogy több fiatal látogató megengedheti majd magának a fesztiválozást?

Remélem, de egyelőre még sajnos nem látom egyértelműen a pozitív hatását. Ez egy rendkívül kedvező konstrukció, hiszen, ha valaki visszaosztja a bérlet árát, akkor nagyjából 16 ezer forintra jön ki egy nap, ami egy nagyobb magyar előadó koncertjének az ára, de úgy is számolhatjuk, hogy két napijegy áráért lehet öt napot eltölteni a fesztiválon. Ez a kedvezmény a hazai diákok részére a fővárossal kötött megállapodás egyik feltétele volt. A kérdés csak az, hogy végül valóban több diákot hoz-e Szigetre?

Én is meglepődtem rajta, de a jelenlegi adatok alapján ugyanis nagyjából ugyanannyi bérlet fogy, mint korábban, csak most a diákoknak olcsóbban adjuk. Ugyanakkor még korai lenne végleges következtetéseket levonni. A többi jegytípus ára folyamatosan emelkedik, ez a bérlet viszont végig ugyanannyiba kerül. Emiatt elképzelhető, hogy sokan kivárnak az utolsó pillanatig. Ha így lesz, még a végén pozitív meglepetést is okozhat ez a konstrukció.

Említette a fővárossal történt megállapodást. Kap jelenleg bármilyen állami vagy önkormányzati támogatást a Sziget?

A Sziget hosszú évek óta semmilyen állami vagy önkormányzati támogatást nem kap, nincs benne közpénz sem a főváros, sem az állam részéről. Ennek van némi előnye is, hiszen így nincs kiszolgáltatottságunk vagy függőségünk a politika világa felé. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Sziget ma az ország egyik, ha nem a legjelentősebb turisztikai attrakciója, amely több tízezer külföldi látogatót hoz Magyarországra, ezáltal a GKI adatai szerint körülbelül harmincmilliárdos bevételeket termel a költségvetésnek és ez abban az összehasonlításban már nehezebben értelmezhető, hogy azokra az eseményekre, amelyek a turizmust akár nálunk jóval kevésbé hatékonyan szolgálják, komoly összegeket költ az állam.

Amikor körülbelül 10 éve, erről publikus kutatási adatot láttam, a Magyarországon zajló fesztiválok költségvetésének 42 százaléka volt közpénz. Ehhez képest a Szigetnél ez a szám 0.

Éppen ezért szeretném majd kezdeményezni az új kormánynál, hogy vizsgáljuk meg, ki lehetne-e alakítani valamilyen mérhető, teljesítményalapú együttműködést a nemzetközileg is jelentős fesztiválok esetében.

Sok szó esik arról is, hogy a fesztiváloknak ma már nemcsak egymással, hanem egy kedvezőtlenebb szabályozási környezettel is versenyezniük kell. Mennyire jelent problémát ez a Szigetnek?

Van egy probléma, amit a szakma régóta emleget, ez pedig az ÁFA kérdése. Magyarországon a fesztiváljegyekre ugyan kedvezményes, 18 százalékos ÁFA vonatkozik, de ezt sokan úgy értelmezik, mintha már egy kiemelkedően kedvező helyzet lenne.

Ehhez képest Európában az átlagos fesztivál áfa 9 százalék. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi versenytársaink eleve lényegesen kedvezőbb helyzetből indulnak. Miközben sok esetben magasabb vásárlóerejű közönséget szolgálnak ki, még a bevételeikből is jóval nagyobb részt tudnak megtartani.

Ez kicsit olyan helyzet, mintha az országunk úgy küldené ki a foci válogatottat a VB-re, hogy előtte a biztonság kedvéért eltörik a lábukat, aztán meg értetlenkednénk, hogy miért nem produkáltak jobb teljesítményt.

A döntéshozók nyilván sok más, ennél fontosabb problémával foglalkoznak most, de szerintem érdemes felhívni a figyelmüket az összefüggésekre. A Volt Fesztivál már bezárt, mert csődbe ment, a Balaton Sound is megszűnt, a Sziget pedig hajszálra volt attól, hogy ugyanerre a sorsra jusson és akkor csak a saját portfoliónkról beszéltem Ezen csődök mögött mind ugyanaz a gazdasági probléma áll. Ilyen piaci környezetben sajnos egyre nehezebb fenntarthatóan működtetni egy fesztivált, miközben a kulturális és országimázs hatásukon túl ezek az események továbbra is jelentős bevételeket termeltek vagy termelnek a mai napig az országnak. Jó lenne erre nem akkor ráébredni, amikor már még többen szűnnek majd meg, mert nem tudnak ezen keretek között életben maradni.

Mi lehet így a Sziget sikerének kulcsa a következő években?

A legfontosabb kérdés az, hogy mitől lesz vonzóbb és érdekesebb a nemzetközi versenytársainál. A fellépők ma már nagyjából ugyanazok a legtöbb jelentős európai fesztiválon. Önmagában attól, hogy valaki nálunk is fellép, még nem fog egy holland, brit vagy francia fiatal repülőre ülni és emiatt Budapestre utazni. Neki arra kellenek érvek, hogy miért akarja inkább itt megnézni azokat a sztár előadókat, akiket otthon is megnézhet. Azt kell megmutatnunk, hogy miben vagyunk mások, hogy ez a fesztivál sokkal több a nagy koncerteket kínáló eseményeknél.

A Sziget egyik legnagyobb értéke maga Budapest, az, hogy egy gyönyörű, zöld szigeten rendezik meg a világváros közepén, ahol a helyszínen lakhatnak a világ minden tájáról érkező fesztiválozók, ráadásul több napig tart és 0-24 órában, kulturálisan rendkívül sokszínű élményt kínál. Ez így már egy komplett nyaralás élménnyé válik.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és többségi tulajdonosa

Az elmúlt években szerintem túl nagy hangsúly került arra, hogy minél drágább és minél nagyobb fellépőket hozzanak Magyarországra, arra pedig kevesebb figyelem jutott, hogy mi teszi igazán különlegessé a Szigetet. Én azt gondolom, hogy a kommunikációban és a fesztivál konkrét megvalósításában is azt kell megmutatnunk, hogy ez egy másfajta közösségi élmény, mint amit a versenytársaknál kapnak a látogatók. Ha ezt sikerül újra világossá tenni, akkor újra lesz oka az embereknek arra, hogy minket válasszanak.

Egyre többen beszélnek arról, hogy a koncert- és fesztiválpiac néhány nagy nemzetközi szereplő kezében összpontosul. Valódi problémáról van szó?

A piacgazdaság természetes folyamata, hogy a nagyobb szereplők előnybe kerülnek. Aki méretgazdaságosan tud működni, nagy portfólióban gondolkodik, több rendezvényt kezel egyszerre, az sok esetben hatékonyabb tud lenni. A koncertpiacon ez különösen jól látszik. Ha valaki egy előadónak egyszerre ötven koncertet tud ajánlani, nyilván előnyösebb helyzetben van annál, aki csak egyetlen fellépésre tesz ajánlatot.

Ugyanakkor a történetnek van egy másik oldala is. Mindig megjelennek új szereplők, új ötletek és új trendek. A kisebb, független szervezőknek megvan az az előnyük, hogy gyorsabban reagálnak, rugalmasabbak, és sokszor bátrabban kísérleteznek. Ráadásul vannak olyan előadók is, akik tudatosan keresik a független szereplőket, mert nem szeretnének kizárólag nagy multinacionális rendszerekben működni.

Éppen ezért szerintem nincs egyetlen helyes válasz arra, hogy a nagy vagy a kis szereplők jelentik-e a jövőt. A globalizáció természetesen jelen van ebben az iparágban is, de közben megjelennek új, sikeres független kezdeményezések. A Sziget története is érdekes ebből a szempontból. Miután egy időre egy nagy nemzetközi tulajdonoshoz került, most ismét független szereplővé vált.

Sokan ma már inkább egy-egy nagy koncertre mennek el a Budapest Parkba vagy az MVM Dome-ba, ahelyett, hogy egy fesztiválon néznék meg a kedvenc fellépőjüket. Mennyiben jelent ez versenyhelyzetet a Sziget számára?

Ez az egyik legfontosabb változás, amit az elmúlt években láttunk. Korábban a Sziget önmagában olyan erős élményt jelentett, hogy sokan akkor is itt akarták megnézni a kedvenc előadóikat, ha egyébként más helyszínen is felléptek. Mostanra azonban azt látjuk, hogy ugyanannak a zenekarnak az önálló koncertjére előfordul, hogy többen mennek el, mint a Szigetes fellépésére.

Szerintem ennek az az oka, hogy valamennyire megkopott az a plusz, amit a Sziget jelentett. Nem tűnt el, de kevésbé erős, mint korábban volt. Nekünk most az a feladatunk, hogy ezt újra felépítsük.

A probléma forrása, hogy ha az emberek kizárólag a fellépők alapján döntenek, akkor ugyanabban a versenyben találjuk magunkat, mint minden koncertszervező. Csakhogy nekünk sokkal magasabb költségeink vannak. Egy Budapest Parkos vagy MVM Dome-os koncert esetében eleve adott a helyszín. A szervező odaviszi az előadót, lebonyolítja a koncertet, és kész. Nekünk viszont minden alkalommal fel kell építenünk egy teljes fesztiválvárost. Infrastruktúrát, szolgáltatásokat, színpadokat, ideiglenes létesítményeket hozunk létre, amelyeket néhány nap múlva újra el is kell bontani. A fellépő gázsija viszont ugyanannyi, a jegyárak pedig nem lehetnek korlátlanul magasabbak. Ezért mi nem fogunk tudni pusztán az árainkkal, hanem csak az egyéb kínálatunkkal versenyezni a sima koncertekkel.

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója és többségi tulajdonosa

Mit szeretne leginkább elérni az első évben?

Egy még szerethetőbb, még jobb hangulatú fesztivál az idei elsődleges célom. Ehhez viszont a legfontosabb feladat most az, hogy fejben is átállítsuk a szervezetet. Az elmúlt években a kollégák érthető módon egy multinacionális vállalat logikája szerint dolgoztak. Nagyon erős volt a pénzügyi szemlélet, a folyamatok, a kimutatások és a teljesítménymutatók szerepe. Ezzel önmagában még nem lenne talán probléma, de közben nem szabad elfelejteni, hogy a Sziget nem pusztán egy üzleti termék, hanem egy életérzés megtestesülése. A „szabadság szigetét” nem lehet csak Excel táblákban értelmezni. Nekünk elsősorban azzal kell foglalkozni, hogy mitől érzik a lehető legjobban magukat a látogatók és nem azzal, hogy miből fizetjük ki a fellépőket, ugyanis meggyőződésem, hogy akkor lesz majd elég bevétel is, ha nem azt érzik rajtunk, hogy alapvetően a bevételre hajtunk.

Mi történik, ha a Sziget a következő években sem válik nyereségessé? Eljuthat odáig a történet, hogy be kell zárni?

Nyilván senki nem tud tartósan veszteségesen működtetni egy vállalkozást. Ezért is mondtam, hogy most az egyik legfontosabb feladat az, hogy a Sziget újra stabil pályára álljon. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy ilyen helyzetből egyetlen év alatt nyereséges vállalkozást lehet csinálni.

Az idei évre még eleve veszteséggel tervezünk, mert tudjuk, hogy egy ekkora fordulatot nem lehet egyik napról a másikra végrehajtani. Kell némi idő ahhoz, hogy a változtatások hatása látszódjon. Hiszek abban, hogy a Szigetnek van jövője, ha nem hinnék benne, nem vettem volna a nyakamba újra ezt az egészet.

Képek: Berecz Valter