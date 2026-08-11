Kezdődik a Sziget Fesztivál, és vele együtt ismét előtérbe kerülnek azok a hirdetések is, amelyek egyszerű megoldást ígérnek egy átbulizott éjszaka negatív következményeire.
Fúziós konyha a 2026-os Szigeten: almáspités fánkburger 5870 Ft, fagyis-gumicukros lángos 8310 Ft
A Szigeten nemcsak a koncertek, hanem az ételek miatt is érdemes körülnézni: a fesztivál gasztronómiai kínálata idén is rendkívül színes. Három Pénzcentrum-szerkesztő most azt is kipróbálta, mi történik, ha egymást lepik meg egy-egy fúziós fogással. Itt a CashTag exkluzív gasztrokalandja a 2026-os Sziget Fesztiválról!
A 2026-os Sziget gasztrokínálata jóval többről szól a klasszikus fesztiválételeknél. A hagyományos magyar fogások mellett ázsiai, görög, olasz, francia, amerikai és számos egyéb nemzetközi konyhák ételei sorakoznak egymás mellett, így gyakorlatilag mindenki találhat kedvére valót. A kínálatban ráadásul olyan ismert, magasabb kategóriás helyek is megjelentek, mint a Buja Disznók, a Costes, a Nemo, a Zing Burger, a Digó, a Simon's Burger, vagy épp a 101 Bistro.
Korábbi helyszíni körképünk alapján az árak elsőre valóban húzósnak tűnhetnek: egy sajtos-tejfölös lángos 3500, egy rántott hús 5990, egy prémium hamburger pedig akár 6500 forint is lehet. Ugyanakkor a fesztiválozókkal beszélgetve az is kiderült, hogy sokak szerint a Szigeten ma már nem feltétlenül kerül többe egy étkezés, mint egy budapesti, körúti beülésnél – ráadásul budget fogásokból is akad választék, amelyek ára 3500 forintban lett maximálva idén.
De vajon mit szólnak mindehhez a Pénzcentrum szerkesztői? A CashTag különkiadásában hárman vágtunk neki a Szigetnek, és egy különleges feladattal leptük meg egymást: mindenkinek egy fúziós étellel kellett előrukkolnia a másik számára. Közben természetesen végigjártuk a fesztivál legérdekesebb gasztrohelyeit is, hogy megmutassuk nektek, mit lehet kapni és mennyiért lehet jóllakni a 2026-os Sziget Fesztiválon.
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