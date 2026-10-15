Ha nyernél a lottón, most akár saját gyógyfürdőd is lehet: ennyiért árulják a híres vasi komplexumot

Ha megütnéd a lottóötöst, és mindig is arról álmodoztál, hogy egyszer saját fürdőd legyen, most itt a lehetőség. Szeleste gyógyfürdőjét ugyanis 1,3 milliárd forintért kínálják eladásra. A komplexumhoz hatalmas telek is tartozik, és a korábbi tervekben még egy 140 szobás gyógyszálló is szerepelt. Nem először próbálnak vevőt találni a fürdőre: a HelloVidék legutóbb tavaly márciusban írt arról, hogy új tulajdonost keres a létesítmény.

Nem először kerül eladósorba a szelestei gyógyfürdő. A HelloVidék már korábban is írt a komplexum sorsáról: legutóbb 2025 márciusában számoltunk be arról, hogy új tulajdonost keres a vasi fürdő. Akkor 1,3 milliárd forintos áron hirdették meg a létesítményt, amelynek története meglehetősen fordulatos: a fürdő 2004-ben nyitotta meg kapuit, majd 2009-ben bezárt, 2022-ben pedig már egyszer megpróbálták értékesíteni.

Most ismét feltűnt az ingatlanpiacon, ezúttal a Zenga hirdetésében. A jelenlegi hirdetés szerint 1,3 milliárd forintért kínálják, nettó vételárként. Az ingatlan alapterülete 2260 négyzetméter, a hozzá tartozó telek pedig összesen 68 919 négyzetméter.

Közel 10 ezer négyzetméteres fürdő, saját termálkúttal

A komplexum a szelestei arborétum közvetlen szomszédságában található. A hirdetés szerint a fürdő területe közel 10 ezer négyzetméter, ahol mintegy 1000 négyzetméternyi vízfelületet alakítottak ki. Többféle medence is található a területen: van beltéri gyógyvizes medence, nyakmasszázsos jakuzzi, nagy külső strandmedence, beltéri gyógyvizes ülőkád és súlyfürdő is.

A fürdő saját termálkúttal rendelkezik, amely a hirdetés szerint 42 Celsius-fokos vizet biztosít, emellett egy hideg vizes kút is működik. A komplexum egy kiépített rendszeren keresztül egy másik, 1260 méter mélységből feltörő gyógyvizes kúthoz is kapcsolódik. A hirdetés ezt a vizet többek között reumatikus, szív- és érrendszeri, bőrgyógyászati és nőgyógyászati problémák kezelésére ajánlja. A hirdető kiemeli azt is, hogy a fürdő kialakításakor időtálló, minőségi anyagokat használtak, a medencetér szerkezete például rozsdamentes acélból készült. A műszaki rendszert pedig úgy alakították ki, hogy az energiahatékony működést segítse.

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A 140 szobás gyógyszálló terve sem veszett el

A mostani vételár azonban nem csak magát a fürdőt jelenti. A hirdetés szerint a csomag része a komplexum közvetlen környezetében található, közel 60 ezer négyzetméteres, belterületi, művelés alól kivett, beépítetlen terület is. A jelenlegi tulajdonos korábban erre a területre egy 140 szobás gyógyszálló kialakítását tervezte. A hirdetés szerint ehhez a közüzemi fejlesztési hozzájárulásokat is befizették, vagyis a területet eleve egy nagyobb turisztikai fejlesztés lehetőségével együtt kínálják.

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A komplexum a két ismert vasi fürdő, Bük és Sárvár között, a szelestei arborétum közvetlen közelében található, ami turisztikai szempontból sem elhanyagolható adottság. A kérdés most az, hogy ennyi év és több értékesítési kísérlet után akad-e olyan befektető, aki lát fantáziát a szelestei fürdő újraindításában, illetve a hozzá kapcsolódó nagyszabású fejlesztésben.

Címlapkép: Zenga.hu